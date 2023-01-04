免疫風濕疾病遺傳問題多　精準健康照護助妥善控制

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免疫風濕疾病種類多 這可能是危險因子免疫風濕科主任黃文男指出，免疫風濕疾病的種類複雜，各疾病的症狀表現、治療方式都不同，其中以類風濕性關節炎病患為最大宗，其次是紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎、硬皮症、皮肌炎。
遺傳是免疫風濕疾病的危險因子之一，許多病友的家人不免擔心自己是否也會罹病？黃文男舉例，家族中若有人罹患紅斑性狼瘡，一等親罹病率約10％，若是同卵雙胞胎，罹病率增加為40％；而僵直性脊椎炎、類風濕性關節炎等其他免疫風濕疾病，也都有類似情形。
「不是有免疫風濕遺傳基因就會罹病！」免疫風濕科陳信華醫師表示，僵直性脊椎炎病患具有HLA-B27基因，但不代表父親罹病，孩子一定會罹病，目前也不建議透過篩檢找出遺傳基因，更重要的是要找出已發病、有症狀卻不自知的病患。以類風濕性關節炎為例，體內從剛開始產生抗體到關節發炎，再到有症狀就醫，平均確診時間需耗時約3～5年，甚至有發病10多年才被診斷的個案，若能及早診斷，就能妥善控制疾病。
屬多基因遺傳病 透「精準健康照護」制定個人化醫療黃文男說明，免疫風濕疾病屬於多基因遺傳疾病，也與環境有關，如抽菸、牙周病，都會增加類風濕性關節炎的發生；但每位患者受到基因、環境等因素的影響程度不一，透過計算危險風險因子評分，即可預測罹病的機率有多大，再加上抽血、影像檢驗數據及臨床診斷，更能及早診斷及預測是否會發病。
陳信華認為，免疫風濕疾病治療應朝向精準健康照護，也就是所謂的個人化或客製化醫療，有遺傳基因者可進一步抽血檢查類風濕因子、CCP抗體，搭配超音波檢查是否有關節發炎的情形，及早用藥治療；而未有症狀者，建議從調整生活習慣及健康行為做起，如戒菸、定期洗牙、避免壓力大及定期回診。
陳信華也提到，透過「醫病共享決策」，可讓病人及家屬共同決定治療藥物，如生物製劑及小分子口服免疫調節劑。另外，針對共病以「多專科照護」，如免疫風濕疾病患者常見的間質性肺病，醫療團隊應包含胸腔科、免疫風濕科、放射科、病理科，共同評估患者的疾病嚴重度、活動度及藥物的使用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56407
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