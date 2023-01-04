捐血頭暈是貧血？醫師：錯！　更透漏捐血人最常因「它」被婉拒

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捐血前先測血紅素 民眾常因「貧血」而捐血失敗想要捐血的民眾必須先通過血紅素測試才行，目前捐血中心使用的檢測方式為「硫酸銅比重法」，需由指尖取血滴入預設比重的硫酸銅溶液中，當血滴在15秒內沉至瓶底，表示血紅素濃度符合捐血標準。
何國維醫師提到，血紅素濃度是最常被用來衡量及診斷貧血的評估工具，男性捐血人血紅素須在1 g/dL以上，女性（未懷孕者）則須在12 g/dL以上，但很遺憾這樣的標準並不是每個人都能達到。
根據台灣血液基金會年報資料顯示，過去五年，包含無法成功捐血的民眾，有將近5.3%的捐血人是因為血紅素不足而無法捐血，何國維醫師表示，進入面談室後，民眾無法成功捐血的第一名原因，就是血紅素太低。
造成貧血的原因有哪些？ 捐血人最常見的貧血原因是？由於捐血的血紅素標準與WHO的貧血定義一致，捐血人在硫酸銅檢測時，血滴沉不下去，除了不能捐血外，也同時暗示著「貧血」。造成貧血的原因有許多種，可以簡單分為「紅血球流失或破壞增加」造成的貧血，包含急性出血、月經出血、慢性消化道出血、溶血等，以及「紅血球製造不足」造成的貧血，包括鐵質、葉酸、維生素B12等缺乏或疾病導致貧血。
而捐血人最常見的貧血原因是什麼呢？何國維醫師表示，最常見的原因就是「缺鐵性貧血」，根據內政部2017至2020國民營養健康狀況變遷調查結果，符合捐血年齡（17-65歲）的女性中，貧血的比例低則7-8%，高則接近20%，研究發現女性貧血主要是因缺鐵造成的，而且與月經發生年齡層高度重疊，推測該階段女性是因月經流血造成慢性鐵質流失，進而導致缺鐵性貧血的發生。
（圖片來源：台南捐血中心何國維醫師提供）
貧血會臉色發白、喘、頭暈 捐血後頭暈是貧血？血液流失會造成貧血，臨床上常見的貧血症狀包含臉色蒼白、疲勞、呼吸喘、心悸、頭暈等，就有民眾擔心捐血後站起來覺得頭暈，是不是因為捐血血液流失，血紅素濃度由正常值往下降，導致貧血而產生的頭暈症狀？何國維醫師表示，這與貧血無關，而是一種俗稱「暈針」的過度反應，這反應會因為血液流失或情緒焦慮，一時之間血壓降低而引發。
事實上，捐血並不會直接導致缺鐵或貧血，何國維醫師指出，人體內會儲備鐵質在肝、脾、骨髓等地方，當血紅素流失時，這些鐵儲存量就會被利用來製造成血紅素。
此外，醫師提到，雖然血紅素的標準濃度須大於12-13 g/dL，但其實血紅素濃度在7-8 g/dL就可滿足日常身體所需的氧氣消耗量，多出來的血紅素是為了應付額外活動所準備的「生理儲備量」。
一般而言，捐全血500C.C約莫會使捐血人血紅素濃度下降1 g/dL，也就是說捐血後，男性捐血人血紅素濃度不會低於12 g/dL，女性不會低於11 g/dL，仍有高出基礎約3-5 g/dL的「生理儲備量」，何國維醫師表示，捐血後只要不做激烈運動，事實上不會因為短暫的缺少了一些生理儲備量而暈倒，也不會有貧血的情況發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56380
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