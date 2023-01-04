新的一年別再讓鬧鐘響2、3次才起床！醫曝「2後果」

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此研究調查 了450 名全職上班族的睡眠情況，結果顯示，其中57% 的人會被鬧鐘叫兩次，且女性比男性多50%，而「夜貓子」和「年輕人」被鬧鐘叫兩次的頻率更高。
黃軒指出，事實上反覆醒了又睡、睡了又醒，會讓身體更加疲倦、工作注意力不足；對於平常不用鬧鐘的人，若某天擔心遲到用了鬧鐘，反而那天出門工作更是會高張壓力、無法放鬆，甚至容易出現困倦。
他說明，設有多個鬧鐘斷斷續續響了又停，停了又響，例如延長鬧鐘每隔5分鐘叫一次，根本就是在剝奪自己的睡眠過程；因鬧鈴響了再次入睡，還未進入深度睡眠狀態，又硬是被叫醒，睡眠品質不但不會變好，只會讓人在起床時頭腦變得更加昏昏沉沉、擾亂生理時鐘、且危害健康。
黃軒警告，長期處於鬧鐘驚醒會使睡眠周期無法完成，從而影響情緒和正常工作狀態，甚至出現腦霧、注意力不集中，容易疲倦、頭痛等問題；如果患有慢性疾病如高血壓、心血管疾病等，如此長期突然被鬧鐘驚醒會致使血壓、心率、腎上腺素迅速上升並給心血管帶來壓力，從而增加高血壓和心臟病併發症的風險。
在此提供「不用鬧鐘也可以起床」的建議：
晨光
臨睡前將窗簾留一條縫隙，到了早上陽光照進來，光線會刺激視網膜上的感光器並向大腦發送甦醒信號，血清素會使身體的代謝速度加快，就會伴隨生物時鐘「叫醒」你，可避免被鬧鐘叫醒所帶來的驚嚇感。
燈光
睡前要關燈才能好入睡，建議在床頭放一盞可預設時間的調光檯燈，讓逐漸從微到亮。因房間內光線會喚醒人的視覺系統，傳遞信號給腦部，啟動四肢活動，打造最自然醒來方式。
輕音樂
如仍然要使用鬧鐘，建議可在手機鬧鐘選擇自然界的聲音，例如清脆的鳥叫、流水聲並將音量調小，輕柔的音樂鬧鈴讓聽覺系統逐漸「喚醒」大腦、減小起床的壓力，也能讓晨起時有好心情。
睡到自然醒
自然醒無疑是最好的起床方式，前提要能早睡、不熬夜。建議每天在固定的時間睡覺和起床，就可以訓練身體在固定的時間醒過來，確保精力充沛。
本文經 黃軒醫師 臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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