男人通通跑起來！　研究指出：多跑1分鐘，床上多耐3分鐘

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泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修醫師在臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》發文指出，根據研究顯示，跑步有助於提高人體的睾固酮水平，而睪固酮是由睾丸、卵巢或腎上腺分泌，故此對於男性、女性都有助提升肌肉強度、體力、性慾及性能力；此外，跑步等有氧運動能幫助緩解生活壓力，可改善因焦慮或抑鬱等心理因素所導致性欲降低的問題。
根據美國加利福尼亞大學的研究發現，每周進行4次有氧運動連續9周後，男性受試者的性生活頻率增加 30%、性高潮增加 26%；另外《Journal of Sexual Medicine》也提到，人體的睪固酮會在運動後20分鐘上升，導致受試者產生「準備好從事性行為」的心理與狀態；而《American Journal of Cardiology》的研究結果則顯示，在跑步機上每堅持多1分鐘，性活動的持續時間可增加2至3分鐘。
運動可改善勃起功能障礙（Erectile dysfunction）
泌密會客室指出，運動可改善勃起功能障礙（Erectile dysfunction），「經常久坐不動」的男性患有勃起功能障礙者為「有固定活動者」的3倍；而服用部分心血管藥物，如利尿劑和 β 受體阻斷劑、或是身心科藥物，也常會導致勃起功能障礙，但只要適度運動就可降低66%發生率，高度運動則可降低80%以上。
泌密會客室提醒大家，性生活的滿意度是伴侶生活品質的重要因素之一，根據國際媒體Runner’s World的調查顯示，跑者跑步後在床上會性欲高漲且更有自信，為了床上的性福，大家不妨今天就開始練跑吧！
本文經 陳偉傑醫師 與 羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導
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