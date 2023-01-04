這種蛋「膽固醇」最高！ 營養師曝「7種蛋」營養成分

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余朱青在臉書粉專「余朱青 營養師」發文指出，一顆雞蛋不僅含有7公克的蛋白質，還有豐富的維生素A、D、E、B12、葉酸，以及鈣、鐵、鋅、磷等礦物質。她提到，鴨蛋的外型比雞蛋大，脂肪含量更高，卻含有較多維生素A，至於外型更大的鵝蛋，蛋白質更多，但按比例來看，脂肪含量也更高。
▲ 營養師列出7種常見蛋類的營養價值。
余朱青表示，經常在夜市看到的烤鳥蛋和鐵蛋，主要是使用鵪鶉蛋，以100公克來說，鹌鹑蛋的營養成份與雞蛋差不多，甚至含有比雞蛋更高的維生素B2，但鵪鶉鐵蛋的膽固醇非常高，應小心攝取。另外，很多人習慣吃稀飯時，搭配用鴨蛋製成的鹹蛋，雖然鹹蛋的營養成分與其它蛋類差不多，但鈉含量高達到991mg，而用鴨蛋製成的皮蛋也屬於加工食品，鈉含量也高達366mg，建議不要過量食用。
余朱青強調，各種蛋都是優質蛋白，利於人體吸收，但不同的烹調及製造方式，可能會造成熱量及部分營養有很大的差別，若想攝取優質蛋白，就要多加留意。
本文經營養師余朱青臉書粉專《余朱青 營養師》授權報導
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