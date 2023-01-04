「抗疫吃南瓜」香Q綿軟好處多！ 5件關於南瓜你不知道的事

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一、南瓜其實是水果
根據外媒AARP報導，許多人認為南瓜是蔬菜，從植物學的角度來看，它是一種水果，但被廣泛運用在鹹食和甜點中。值得注意的是，南瓜的澱粉、碳水化合物含量也高，被歸類為主食而不是蔬菜，因此吃了南瓜，就得少吃米飯、麵食。
二、南瓜有助於增強免疫力
南瓜富含大量維生素和礦物質，維生素A可增強免疫系統、幫助抵抗感染，維生素C可增加白血球數量，幫助免疫細胞工作，使傷口癒合更快。
三、南瓜有助保持視力敏銳
南瓜富含葉黃素和玉米黃素，這些營養素都與眼睛有關。葉黃素可預防黃斑變性，而黃斑變性是65歲以上人群失明的主要原因。適當攝取葉黃素和玉米黃素，可保護眼睛免受紫外線傷害。
▲ 南瓜富含膳食纖維，可降低膽固醇水平。（示意圖／Unsplash）
四、南瓜對心臟有好處
南瓜含有鉀和豐富的膳食纖維，鉀可以通過抵消鈉和纖維的作用，幫助調節血壓，膳食纖維可降低膽固醇水平。
五、南瓜對皮膚好
南瓜中的β-胡蘿蔔素可防止紫外線導致的皺紋、曬斑，達到預防皮膚癌的作用。南瓜中的維生素C和E是有效的抗氧化劑，可以減少自由基造成的損害，促進新生的膠原蛋白。
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