LINE全新7組免費貼圖曝光！轉送好友免花錢、用到端午節

「抗疫吃南瓜」香Q綿軟好處多！ 5件關於南瓜你不知道的事

「抗疫吃南瓜」香Q綿軟好處多！ 5件關於南瓜你不知道的事
「抗疫吃南瓜」香Q綿軟好處多！ 5件關於南瓜你不知道的事

每日健康-每日都做得到的健康

南瓜營養價值高，不僅富含維生素C、E，更有助於增強抵抗力，是對抗疫情的好幫手。南瓜又稱「金瓜」，主要產地分佈在雲林、嘉義、臺南、花蓮和臺東等地，屬於高營養價值的在地好食材，全台總種植面積已經多達1800公頃，產量驚人。南瓜在外國也有特殊含義，相傳萬聖節是慶祝秋收、紀念逝者的節日，人們雕刻南瓜，在裏面點蠟燭，具有引導光明、驅趕瘟疫的重要意義。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 南瓜有助增強抵抗力，是對抗疫情的好幫手。（示意圖／Unsplash）

一、南瓜其實是水果

根據外媒AARP報導，許多人認為南瓜是蔬菜，從植物學的角度來看，它是一種水果，但被廣泛運用在鹹食和甜點中。值得注意的是，南瓜的澱粉、碳水化合物含量也高，被歸類為主食而不是蔬菜，因此吃了南瓜，就得少吃米飯、麵食。

二、南瓜有助於增強免疫力

南瓜富含大量維生素和礦物質，維生素A可增強免疫系統、幫助抵抗感染，維生素C可增加白血球數量，幫助免疫細胞工作，使傷口癒合更快。

三、南瓜有助保持視力敏銳

南瓜富含葉黃素和玉米黃素，這些營養素都與眼睛有關。葉黃素可預防黃斑變性，而黃斑變性是65歲以上人群失明的主要原因。適當攝取葉黃素和玉米黃素，可保護眼睛免受紫外線傷害。

Unsplash
Unsplash
▲ 南瓜富含膳食纖維，可降低膽固醇水平。（示意圖／Unsplash）

四、南瓜對心臟有好處

南瓜含有鉀和豐富的膳食纖維，鉀可以通過抵消鈉和纖維的作用，幫助調節血壓，膳食纖維可降低膽固醇水平。

五、南瓜對皮膚好

南瓜中的β-胡蘿蔔素可防止紫外線導致的皺紋、曬斑，達到預防皮膚癌的作用。南瓜中的維生素C和E是有效的抗氧化劑，可以減少自由基造成的損害，促進新生的膠原蛋白。

延伸閱讀
研究證實：在交友軟體多打「一句話」 異性「右滑率」翻倍成長
食物煮滾隔夜生細菌？ 冷凍食物一樣會變質！營養師破解食品安全

新的一年別再讓鬧鐘響2、3次才起床！醫曝「2後果」

男人通通跑起來！　研究指出：多跑1分鐘，床上多耐3分鐘

這種蛋「膽固醇」最高！ 營養師曝「7種蛋」營養成分

捐血頭暈是貧血？醫師：錯！　更透漏捐血人最常因「它」被婉拒

我是廣告 請繼續往下閱讀