騎車、開車突然暈眩！？「駕駛座暈眩症」轉頭看車時最要注意

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在正常狀況下，駕駛者主動控制車輛速度及轉向，不可能會「暈車」，那麼，這些人為何會暈眩？
（圖解說明：管耳石沉積是造成駕駛座暈眩症最常見的病因。患者一轉頭，脫位的耳石依慣性作用，持續帶動水平半規管內淋巴液，引發暈眩。）
認識駕駛座暈眩症常見6原因
・管耳石沉積
這是最常見的病因，耳石脫離內耳橢圓囊，順著內淋巴液迴流，沉積於水平半規管內；當患者駕車時，為了觀察左右後照鏡內的投影，小幅度且快速地轉頭，或是準備轉彎前，為了觀察車身旁視線死角之來車，快速轉頭時，就會使脫位的耳石依慣性作用，帶動水平半規管內淋巴液，引發暈眩。
・半規管破裂
曾經頭部外傷，傷及骨性水平半規管，留下裂縫，尚未癒合，但膜性水平半規管仍完整，只要頭部轉動，內淋巴液流動時，就會在該處製造擾動，使患者誤以為頭部還在轉動，進而出現暈眩。
・震動視幻覺
患者正值偏頭痛發作或睡眠不足，影響到腦幹內眼球運動反射系統，眼球追蹤目標景物的效能不足，任何目標景物投射在視網膜上後，均會出現多餘的移動，超過視網膜之偵測閾值（每秒0.1度），遂成平衡錯覺，出現暈眩。
・頸部肌肉酸痛
長期姿勢不良，保持頭向一側轉，例如彎頭看電視或滑手機，久而久之，一側胸鎖乳突肌使用過度，乳酸堆積產生疼痛。病情嚴重時，只要一轉頭，肌肉開始收縮痙攣，兩側肌肉肌膜所接收到的本體感覺不同，訊息傳進大腦後，感到暈眩。
・近端聽神經病變
主因為基底動脈病變，例如動脈硬化、扭曲或管腔狹窄，影響到聽神經動脈的血流，近端聽神經受損，無法正確地傳遞該側半規管及前庭所發出的平衡訊號，只要一快速轉頭，就會凸顯兩側平衡訊號的差異，出現暈眩。
・第8腦神經受動脈壓迫
主因為基底或前下小腦動脈壓迫一側第8腦神經，只要頭一轉動，動脈跳動干擾到該條神經傳遞平衡訊號的功能，傳進大腦的訊號變成斷斷續續，出現一陣一陣的暈眩。
騎車、開車突然暈眩怎麼辦？醫教正確應對及治療方式
開車時，突然暈眩發作，只要機警地緊握方向盤，放慢車速，停在路邊休息，或等待救援，千萬不要慌張緊急煞車或誤打方向盤，以免釀成車禍。在治癒前，患者對駕駛總感到恐懼與壓力，乾脆在開車前先服用止暈藥。
此病治療，並非持續服用止暈藥物，而是就醫後，根據上述致病因給予相對應的治療，安排耳石復位術或物理治療（頸部牽引），口服乙型受器調節劑、丙型胺基丁酸受器調節劑或二十碳五烯酸，甚至鈣片及維生素D。
（圖解說明：陳建志醫師正以耳石復位術治療駕駛座暈眩症患者。）
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