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田馥甄跌倒傷到腰！「在家躺2周」須復健　恢復狀況曝光

▲田馥甄自爆去年跌倒，在家裡躺了2周。（圖／記者葉政勳攝,2023.01.05）
▲田馥甄自爆去年跌倒，在家裡躺了2周。（圖／記者葉政勳攝,2023.01.05）

記者吳雨婕/台北報導

田馥甄自去年9月高雄場演唱會取消後，便一直沒有公開活動，今年正式開工的她，於今（5）日出席知名酒品代言活動，與媒體分享近況時，鬆口透露在去年11月時在家跌倒受傷一事，幸好如今已經康復。

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田馥甄提到從去年9月取消演唱會後都處於「休假」狀態，也會去爬山，但由於膝蓋有傷，需要小心使用膝蓋，雙腿肌肉不一樣，只要長時間或是劇烈運動，就有受傷風險，「算是肌肉不協調，受傷的腿部肌肉萎縮，需要復健，每天都要做。」說著說著，她不小心脫口自爆，大概在去年11月時跌倒，在家裡躺了半個月的事情。

▲田馥甄自爆去年在家跌倒，傷到腰。（圖／記者葉政勳攝,2023.01.05）
▲田馥甄自爆去年在家跌倒，傷到腰。（圖／記者葉政勳攝,2023.01.05）
田馥甄表示當時有許多朋友在家，由於拖鞋太滑，竟然一不注意就跌倒了，「當下覺得很痛，隔天有去照X光，骨頭沒事，就只能等筋骨修復，腰部有點緊繃。」她怕外界憂心她的身體狀況，強調「現在很健康」，也因為此事，讓她提醒自己，「不管是唱歌還是爬山，這些看起來理所當然的，其實隨時可能會失去，希望大家身體健康。」康復後，她回歸運動，希望能讓身體更好一點。

去年的演唱會因為碰上田馥甄身體不適與地震，只能無奈喊卡，她表示前一天在家洗碗時，突然冒出靈感，「我的演唱會名稱是『一一』，可是辦了11場都不到，我就想說要不要湊個11場。」對於取消演唱會，她提到：「很感謝大家體諒、包容，造成大家的困擾，真的很對不起大家。」

▲田馥甄飆唱台語歌曲。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄去年碰上身體不適、地震，因此取消演唱會。（圖／何樂音樂提供）
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