死亡+45！20多歲女陳屍家中死後確診 30多歲女住院2月亡
中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增31,514例COVID-19確定病例，分別為31,078例本土個案及436例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。其中較年輕的死亡個案為1位20多歲女性，在家死亡後才發現確診；還有1位30多歲女性，住院兩個月後病逝，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及心肌病變。
編輯中心/綜合報導
指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月11日至今(2023)年1月1日，死亡日期介於去年12月13日至今年1月2日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增通報兩例較年輕的特殊死亡個案，1位20多歲女性有接種1劑疫苗，本身患有糖尿病、甲狀腺疾病等多重慢性病史，去年12月27號在家中被家人發現死亡，死後確診新冠，死因為新冠病毒感染。
另1位30多歲女性，接種過3劑疫苗，去年10月16號快篩陽確診，17號收治加護病房，持續住院到12月20號，後因病情惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及心肌病變。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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