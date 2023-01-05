今白天稍回溫！明乾冷空氣到「越晚越冷」　週末下探11°C

春節將至疫情升溫！王必勝：備妥「2防疫物資」平安過年

▲指揮中心提醒民眾春節連假備妥防疫物資。（圖／指揮中心）
▲指揮中心提醒民眾春節連假備妥防疫物資。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增31,514例COVID-19確定病例，分別為31,078例本土個案及436例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。近期疫情升溫，連續兩天新增確診突破3萬大關，而春節連假將至，指揮中心預估這波疫情可能在1月底、2月初到達高峰，指揮官王必勝也提醒民眾，放假前準備好口罩家用快篩試劑

我是廣告 請繼續往下閱讀
王必勝表示，最近次世代疫苗打氣有所提升，但是疫情升溫，還是呼籲民眾在春節假期前，符合條件者就盡快去接種疫苗，增加保護力。

另外針對春節年假，王必勝也提醒民眾記得備妥口罩和家用快篩試劑，由於藥局等通路過年也可能會放假休息，為避免臨時需要卻沒有準備，現在就可至藥局等通路購買，放假期間也要做好個人防護措施，平安過好年。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快訊／本土確診＋31078！死亡個案增45人　境外移入436例

住宿及社區式照顧機構篩檢措施調整　下週起快篩頻率增加

死亡+45！20多歲女陳屍家中死後確診　30多歲女住院2月亡

新北死亡車禍！機車騎士遭逆向BMW撞飛亡　女兒當場痛哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀