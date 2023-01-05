春節將至疫情升溫！王必勝：備妥「2防疫物資」平安過年
中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增31,514例COVID-19確定病例，分別為31,078例本土個案及436例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。近期疫情升溫，連續兩天新增確診突破3萬大關，而春節連假將至，指揮中心預估這波疫情可能在1月底、2月初到達高峰，指揮官王必勝也提醒民眾，放假前準備好口罩與家用快篩試劑。
編輯中心/綜合報導
王必勝表示，最近次世代疫苗打氣有所提升，但是疫情升溫，還是呼籲民眾在春節假期前，符合條件者就盡快去接種疫苗，增加保護力。
另外針對春節年假，王必勝也提醒民眾記得備妥口罩和家用快篩試劑，由於藥局等通路過年也可能會放假休息，為避免臨時需要卻沒有準備，現在就可至藥局等通路購買，放假期間也要做好個人防護措施，平安過好年。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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