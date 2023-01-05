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板橋男無照開車拒攔查！加速狂奔逃往土城　車內搜出安毒

▲板橋一名43歲的姓男子昨（4）日晚間無照駕駛已被註銷的汽車，車上載著葉男和李女，警方發現該車形跡可疑，加以實施攔查，沒想到張男拒查還加速逃逸，一路從板橋飆車到土城，最終仍遭逮。（圖／翻攝畫面）
▲板橋一名43歲的姓男子昨（4）日晚間無照駕駛已被註銷的汽車，車上載著葉男和李女，警方發現該車形跡可疑，加以實施攔查，沒想到張男拒查還加速逃逸，一路從板橋飆車到土城，最終仍遭逮。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

板橋一名43歲的姓男子昨（4）日晚間無照駕駛已被註銷的汽車，車上載著葉男和李女，警方發現該車形跡可疑，加以實施攔查，沒想到張男拒查還加速逃逸，一路從板橋飆車到土城，最終仍遭逮，警方在車上起出各式毒品、針筒、吸食工具，警詢後今（5）日依毒品罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。

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▲（圖／翻攝畫面）
▲警方在車上起出各式毒品、針筒、吸食工具，警詢後今（5）日依毒品罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
後埔所警員吳佳澤、林宥杰、賴冠岑等3人，昨天晚間9點30分在巡邏時，在板橋區重慶路發現張男駕駛的黑色自小客，車牌已遭註銷，因此上前攔查，張男看見警方靠近便加速逃逸，一路從板橋飆車到土城區，警方立即派出18名警力實施攔截圍捕，沿路追至土城區和城路一段與連城路口才攔下該車。

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▲車內也查獲安非他命吸食器、針筒、殘渣袋、大麻、毒品咖啡包、海洛因、安非他命、吸食工具等。（圖／翻攝畫面）
警方要求張男3人下車受檢，並在車內副駕駛座地板有毒品粉末，車內也查獲安非他命吸食器、針筒、殘渣袋、大麻、毒品咖啡包、海洛因、安非他命、吸食工具等，全數依法查扣。全案詢後依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移請新北地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）

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