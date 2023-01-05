共諜案連環爆！前立委、海軍少將協助中共發展組織遭聲押
我國共諜案連環爆！昨日國軍一名退役的劉姓上校以及6名現役軍官，被查出刺探軍事機密遭約談，其中4人羈押，今（5）日高雄地檢署查出前立委羅志明、前海軍少將夏復翔，涉嫌在台替中共發展組織，吸收退役將領前往中國旅遊，並且接受落地招待，2人到案後雖否認犯行，但仍遭檢方聲請羈押。
編輯中心/綜合報導
昨天國軍才爆發空軍退役劉姓上校前往中國經商，被對岸吸收後返台刺探軍機，劉姓上校至少已吸收6名軍官，昨天訊後4人遭羈押，其餘3人則准予10萬至20萬元交保。
今天又爆出海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明利用人脈引介退將前往中國接受招待，回台後「宣揚祖國美好」，協助中共發展組織。
據了解，羅志明原為國民黨黨員，曾任前台灣團結聯盟立法委員，台鹽廈門子公司董事長，現任元富土地開發股份有限公司負責人；夏復翔曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職。
2人遭中共勢力吸收後，利用自己政壇、軍界的勢力，找了多位退役將領，一起到大陸接受招待，返台後宣揚「祖國美好」。檢調獲報後兵分多路，共帶回10多人，部分退役將領以證人身分應訊，坦承赴中國旅遊，並接受招待，但不知其背後目的。
羅志明、夏復翔否認替中國發展共諜組織，不過檢方認為兩人犯行明確且有串證之虞，向法官聲請羈押。（編輯：孫唯容）