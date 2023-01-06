北海岸有雨！下半天轉乾入夜「越晚越冷」 週末下探11度
中央氣象局表示，今（6）日上半天迎風面水氣偏多，北部、東半部地區及恆春半島會有局部短暫雨，其中基隆北海岸仍容易出現局部較大雨勢，下半天隨著乾空氣南下，北台灣降雨機率逐漸降低，到了晚上剩下花東地區及恆春半島仍有局部短暫雨，至於中南部則整天都為多雲到晴；清晨各地低溫約16至18度，最低溫出現在南投12.6度，白天北部高溫略降，約18、19度，其他地區在22至26度，晚上開始將有一波強度接近大陸冷氣團的東北季風南下，中部以北及東北部的氣溫會降至14度左右，請留意溫度的變化。
編輯中心/綜合報導
週六至下週日清晨東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣天氣較冷，其他地區早晚亦冷，預計中部以北及東北部地區低溫落在14度上下，其他地區16至18度；各地大多為多雲到晴，只有東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。
下週日白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；下週日白天至下週一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。下週二至下週四偏東風環境，水氣增加，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新模式模擬顯示，明日乾冷空氣南下，各地晴朗、陽光下舒適，明晚至下週日晨，因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。下週日白天起至週一冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升；各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大；下週一中高層雲系逐漸移入，南台灣近山區偶有零星飄雨的機率。
吳德榮指出，下週二微弱東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部近山區偶有零星飄雨的機率；各地氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下週三微弱東北季風減弱、下週四至週六，大氣逐漸增暖、水氣多，為「暖陽如春」易起霧的型態。第10天鋒面抵達、變天；模式仍在調整其模擬誤差，應持續觀察。第10天之後有冷空氣南下，但能準確模擬台灣何時、會降至幾度的電腦模式，現實並不存在。故無需「言之過早」，耐心觀察吧！（編輯：倪浩軒）