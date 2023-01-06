台中公車又撞上斑馬線行人！幸運僅輕傷 市府：加重處分
台中市去年底才發生一對母子過馬路被公車撞死的憾事，不料昨（5）日又傳出類似事故，台中客運公車在南屯區沿忠勇路左轉五權西路時，撞上正在斑馬線過馬路的一位陳姓男子，幸好陳男僅受輕傷。台中公車屢屢在轉彎時撞上行走斑馬線的行人，台中市府表示將會對業者加重處分，究責到底。
編輯中心/綜合報導
據了解，這起車禍發生在忠勇路左轉五權西路口，公車撞到陳男後緊急煞車，陳男倒地後左臉頰、手腳擦傷，幸好送醫治療後並無大礙。對於車禍發生原因，肇事公車司機聲稱因為視線死角，沒有看到行人。台中市政府交通局則表示，若調查公車確有違規未禮讓行人等行為，將會加重處分，究責到底。目前已請台中客運立即停派該肇事司機，市府也會協助傷者，維護應有權益。後續會要求業者落實路口停、看、行等安全駕駛規範。
事實上，瑞士外交部官網上，日前才對於台灣旅遊的評價寫下「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，即駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡。」而台中屢傳行走斑馬線的行人被公車撞的事故，對照瑞士外交部的提醒，台灣交通亂象真是該好好整頓了。（編輯：倪浩軒）