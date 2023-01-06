女星嘆「公親變事主真倒楣」來不及刪！小甜甜截圖回擊了
藝人小甜甜與「藝起發光」教會理事長宋逸民的風波越演越烈，昨（5）日小甜甜更寫下長文，包含被老公「宋先生」家暴時，宋逸民夫婦、吳東諺、白家綺夫婦卻制止她報案等等的所有過程，引發外界討論。怎料，同樣身為教友的女星李又汝，竟在臉書寫下「公親變事主的人，真是倒楣」，似乎在替教會發聲，就遭到小甜甜截圖反嗆，「加害者就是你們這些人！」
記者詹鎰睿、羅凌筠/綜合報導
李又汝先前臉書寫下：「家暴當然零容忍，沒人能容忍一段長期處在家暴當中的婚姻」，怎料下秒話鋒一轉，「但這並不等於不能原諒再給彼此一次重新來過的機會，身為一個基督徒，不能只要耶穌赦免自己的最，卻不准耶穌赦免別人的罪，沒有任何一個人會拿著刀架著你的脖子要求不准提告，只是告訴你、勸你可以有別種選擇。」最後更留下一句，「只能說，公親變事主，真是倒楣，到底關他什麼事？」
雖然李又汝並未指名道姓，事後也將該貼文刪除，不過，臉書粉專早就灌入大批網友留言，小甜甜更曬出文章截圖反擊：「是不是事實，你們可以看看他們的好家人怎麼說！光家暴可以有重新來過的機會，跟被赦免…你沒經歷過，有沒有想過那些經歷著這些痛楚的人啊！加害者就是你們這些人！」
小甜甜更痛訴，「受著傷淌著血還要被你們自稱教會的人踐踏才可憐！」並要李又汝將心比心，「事情現在沒發生在你們身上你們大可開開心心，但很多事情沒有那麼絕對跟一定，善良一點吧！」稍早《NOWnews今日新聞》記者已詢問李又汝經紀人此事，截稿前尚未得到回應。
※【NOWnews 今日新聞
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