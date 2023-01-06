恐怖大師溫子仁《窒友梅根》！詭娃梅根闖中山區跳魔性舞
美國爛番茄電影評論網宣布，恐怖片《窒友梅根》獲得98％新鮮度好評推薦！昨（5）日台灣舉辦媒體試片，邀請到6位「台版梅根」大跳魔性舞蹈，整體氣氛營造和吸睛效果十足。梅根（M3GAN）是一個具備高度人工智慧、模樣栩栩如生的玩具人偶，被設計成小孩最好的玩伴和家長最安心的盟友。傑出機器人工程師潔瑪（愛莉森威廉絲飾）精心設計，梅根能夠聆聽、觀察並學習人類行為，進而成為她所屬小孩的朋友、老師、玩伴和保護者。
記者黃雅琪/綜合報導
為了打造M3仿真機器人梅根，動用了眾多來自各個領域的團隊，包括一名真人演員、視覺特效團隊、機械人偶團隊、人偶表演團隊，所有人同心協力創造出一個最先進、最獨一無二的全新「恐怖詭娃」。導演傑拉德約翰史東和製片溫子仁在研究梅根時，討論到究竟什麼東西能讓一個娃娃變得詭異可怕，他們一致認為最關鍵的是，她要是一個栩栩如生的兒童玩具。
製作團隊在溫子仁指導下打造出的梅根超乎所有人的預期。溫子仁表示，「導演傑拉德約翰史東為梅根注入豐富的生命力，她不僅僅是玩具，更是一個超吸睛的角色，看到他打造出這麼活靈活現的梅根，前一秒可愛迷人，下一秒馬上霸氣凶狠、陰森危險，證明了他的實力和優秀的拍攝手法。」
導演傑拉德約翰史東說：「我本來覺得我們不可能找到適合的人選，她得要模仿機器人動作、能跳舞、能打架、能完成4到5頁的對話場景，還要能跟主角們針鋒相對，當我們的選角導演米蘭達里佛斯找到艾蜜唐納德時，我們所有人都超級驚訝。雖然這是艾蜜第一次參與表演工作，但事實證明，她足以勝任以上所有要求，甚至更多。」律動教練盧克霍克和特技指導艾薩克韓森提及「許多他們認為必須動用吊鋼絲的特技動作，艾蜜只要練習個幾分鐘就能親自上陣演出！」台灣檔期定於1月13日(星期五)驚悚上映。