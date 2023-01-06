獨／HUR熱唱尾牙！「2023年動向曝光」 祕密驚喜贈粉絲
橘子集團於今（6）日傍晚在台大體育館盛大舉辦尾牙活動，請來女團「HUR」擔任表演嘉賓之一。HUR由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇組成，她們在現場表演與師兄G5SH的合作曲《Don’t you》、《One Way To The Highway》。
記者吳雨婕/台北報導
「HUR」今天表演與師兄G5SH的合作曲《Don’t you》，特別的是舊歌翻新版本，另外一首歌曲則是全饒舌歌曲《One Way To The Highway》，她們開心表示：「代表在2023年要一路衝下去！」至於新年新希望，「HUR」透露，希望新的一年可以帶來更多的作品，也希望能挑戰不同的領域，展現不同的面貌給粉絲。
已經有1年沒推出新歌的HUR，興奮表示今年會推出作品，「除了2月有我們的專場演唱會跟粉絲見面會之外，也會有其他的祕密驚喜送給大家，非常的期待！新的作品跟HUR過去的形象，有一點點的不同，希望大家會喜歡。也希望大家能多多關注我們得知更多的新消息！」此外，身為蒙古人的巴倫月，已經有6年沒回家，她悄悄透露今年有回家計畫，「我一直都很想家人，跟公司討論後，會在媽媽生日的時候回家給媽媽一個驚喜。」