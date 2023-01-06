吳慷仁快看！他示愛邵雨薇被打槍　大笑求放過

小樂吳思賢於昨（5）日生日當晚於Legacy Taipei舉辦「TOP OF LOVE」演唱會，與粉絲共度32歲生日，小樂在開場第三首歌曲「Over you」就走下舞台到中間小舞台，邊唱邊與粉絲互動，誠意滿滿，一開場即引爆現場氣氛，粉絲尖叫連連。
記者吳雨婕/綜合報導
中場「回憶旅程」VCR，小樂看著17歲時青澀的面貌，感性謝謝家人，讓他可以不顧一切的追尋夢想，謝謝自己那麼多年的堅持，當然最謝謝粉絲給他力量、陪他走過一個又一個舞台，「非常幸運地走著走著就走到了沒想過的地方，我依然在努力，變成想像中的大人，希望你們能一直陪在我身邊。今天唱了很多第一張專輯的歌，彩排的時候非常多感觸，看到很多從第一張專輯到現在都在的粉絲，從唸書到現在開始工作了，常常也都會跟我分享近況，覺得當藝人追求自己的夢想之外，同時能帶給大家力量，是最有意義的事情。」接著送上的《依然你在》、《最大的缺點》、《不放手》等多首曲目，小樂與粉絲盡情放聲合唱，場面相當感人。
唱到《愛你剛剛好》這首歌時，邵雨薇直接穿過歌迷衝上台，小樂聊到當時拍《愛的3.14159》時自己寫下這首歌送給她，與吳慷仁穩定交往的邵雨薇一聽到，就急忙要小樂小心講話，這首歌是送給邵雨薇在劇中飾演的圓圓不是她本人，讓小樂大笑求媒體放過。