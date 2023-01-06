蔡依林緊身鑽石服曬S曲線！大咖歌王衝上台　親愛對象曝

蔡依林Jolin從去年12月31日起，一連在台北小巨蛋舉辦「蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場」，今（6）日迎來第4場，請來李玖哲擔任嘉賓，兩人合唱歌曲《親愛的對象》。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Jolin演唱新歌《親愛的對象》時，唱著唱著李玖哲無預警現身舞台，引起全場尖叫聲，提及兩人的認識的契機，他們最早因為共同入圍2007年第18屆金曲獎歌王、歌后獎項，不僅一起入圍還一起得獎，因此結下了「良緣」，之後Jolin還在當年得獎後的「Jolin特務J慶功演唱會」邀請李玖得當嘉賓，還一起合唱Jolin的《假裝》。▲蔡依林緊身鑽石禮服秀出火辣身材。（圖／凌時差提供）李玖哲透露10多年前曾私下對Jolin唱情歌《you are so beautiful》，沒想到換來Jolin一臉尷尬，李玖哲笑說：「現在回想起來，覺得自己也太大膽！」相隔16年竟再度受到Jolin主動邀請當演唱會嘉賓，李玖哲提到，自己接到通知第一個反應竟是「確定她是要找我嗎？！」幽默的他更表示自己跟Jolin見面的第一件事就是「跟她要電話！」笑說：「2007年當她特務J慶功演唱會時，她應該有給我過她的電話，但我手機壞了，就什麼都沒了。可以再給我一次嗎？」▲李玖哲擔任蔡依林演唱會嘉賓。（圖／金馬執委會提供）獨／HUR熱唱尾牙！「2023年動向曝光」 祕密驚喜贈粉絲周杰倫開唱前爆衝突！惹怒大馬球迷 親自上陣回應英國天后給靈感！阿妹回到純粹 「嘉賓人選曝光」白家綺爆霸凌國中同學！公司急緩頰「積極造成別人壓力」