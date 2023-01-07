天氣太冷！碰到有人倒下怎辦？　醫授「叫叫壓電」4動作救命

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15%心肌梗塞前沒有症狀 高風險族群要注意彰基內科部暨心臟內科主任陳清埤醫師指出，根據國外的研究統計，並不是所有罹患心肌梗塞之前都知道自己有心臟病，事實上大概約15%左右的人，其實心臟血管本身就有問題，但是在心肌梗塞之前，是沒有症狀的。
這次三位患者當中，就有2位在事前是沒有心肌梗塞、狹心症的症狀，但是第一次心臟有病，就是以心肌梗塞來表現。所以，如果平常有高風險的病人，譬如家屬曾經有心臟病，或是說自己有三高、抽菸的病人，應該定期看醫生，或是體檢後評估自己有無潛在的心臟疾病。
一分鐘內給予電擊 急救成功率高達9成彰基急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師表示，心肌梗塞是成年人猝死常見的原因之一，且可能併發心室顫動，此種致命的心律不整據文獻統計，因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，每延遲一分鐘，成功率將遞減7-10％，病患的存活是在跟時間賽跑。
牢記「叫、叫、壓、電」 救倒下患者當發現有人倒下，一般民眾可以學習「叫、叫、壓、電」的方式幫助他。
1.叫：叫喚並拍打或晃動病患的雙肩，來確認是否有意識。
2.叫：若是病患沒有反應，請叫人趕緊撥打119，請人尋找AED（體外電擊器）並拿來。（要清楚指示誰去打電話跟拿AED，不然現場的人會因為慌亂而不知所措。）
3.壓：直接施行壓胸按摩，用力且快速地按壓兩個乳頭的中心點。（壓得深、快快壓）
4.電：快速拉開病患衣物露出胸口，打開按AED電源，按照AED語音指示進行操作。
最後完成AED電擊後，要繼續壓胸，可換人進行，直到救護員前來或病患恢復意識。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56360
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