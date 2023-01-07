明起回暖！下波變天時間曝光 年前恐有超強冷空氣來襲
台灣各地受乾冷空氣影響，昨（6）日晚間至今（7）日氣溫下降，中央氣象局指出，明（8）日白天起冷空氣就會開始減弱，各地有攝氏2~3度的回溫，未來一週預期都會是較為溫暖的情況，直到農曆新年前、大約1/16前後，恐有超強冷空氣南下，可能有較大幅度的降溫。此外，明日水氣較少，僅花東地區有降雨，下週一至三（1/9~1/11）華南雲雨區東移水氣增多，北部、東部和中南部山區皆有下雨機率，請民眾多加留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員曾昭誠指出，明日冷空氣減弱，白天高溫會比今日在溫暖一些，全台約攝氏22~25度，中南部局部地區會再更高，不過清晨受輻射冷卻影響，北部仍會有攝氏15上下的低溫，中南部、東部地區低溫也僅有攝氏16~18度，早晚仍要添加衣物以免著涼。
降雨部分，曾昭誠提及，明日水氣仍較少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，需要特別注意的是。下週一至三華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下週一晚上至下週二，就連中南部平地地區也有零星短暫雨，出門要特別注意攜帶傘具。
曾昭誠說，未來一週氣溫變化不大，以冬天來說都是較為溫暖的型態，除了下週二有一波新的東北季風增強，北部、宜蘭等迎風面地區白天高溫略為下降到攝氏20度上下，其他地區及低溫表現沒太大的影響，而過年前一週，氣象局預期1/16會有比這週降溫幅度更大的冷空氣侵襲，不過實際強度有待明後兩天的觀察。