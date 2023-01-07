抗癌輔助新希望　iNKT細胞免疫療法

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iNKT細胞免疫療法 抗癌輔助新希望（圖／長春藤生物科技提供）
傳統的癌症治療方法有手術、放射與化學治療，但傳統的治療方式副作用多，多未能精準地只殺死腫瘤細胞，進而造成免疫下降，復發情況高。有臨床資料統計顯示：手術後五年內有90%以上癌症患者復發，這其中有80%的患者，在術後的3年內就有復發情況。
為了改善傳統的癌症治療狀況，癌症免疫療法在近10年廣泛應用於臨床，主要特色如下：
1. 增強免疫力，降低癌症轉移風險：以健康細胞回輸，增強免疫力，控制癌症病變
2. 自體細胞回輸：副作用小且安全性較高
以健康細胞回輸體內增強患者自身免疫力，是使自身免疫系統能夠識別癌細胞、控制癌症病變的一種治療方法。不僅直接治療早期癌症患者，配合手術後更能針對殘留癌細胞攻擊，提前降低癌症轉移風險，同時具有副作用小的特點。
隨著醫學科技的進步，也在人體中發現了一種攻擊能力更強的殺傷細胞—恆定自然殺手T 細胞 (invariant natural killer T;iNKT)，它結合T細胞和NK細胞優點，兼具免疫調節和毒殺性，同時擁有抗癌免疫力與抑癌效果，台大血液腫瘤科林凱信名譽教授表示「iNKT細胞數量雖稀少，卻擁有強大力量，在免疫系統中扮演著不可或缺的重要角色。」
iNKT細胞兼具免疫調節和毒殺性(圖／長春藤生物科技提供)
iNKT細胞比許多其他的免疫細胞功能更強大，唯一的缺點是：人體內的iNKT細胞少之又少，在大多數情況下，只有不到0.1％的血細胞是iNKT細胞。目前iNKT細胞來源只有透過周邊血幹細胞分離iNKT細胞取得，所以應用在癌症免疫療法中仍具有挑戰性。
長春藤生物科技專研iNKT免疫細胞擴增技術，單次採集即可應用於多種治療或多次相同治療，將大幅減輕患者所需耗費的時間及身心負擔，且能強化iNKT細胞功效。目前長春藤生物科技正在進行多項臨床試驗，並延伸iNKT細胞的多元疾病應用。相信iNKT免疫細胞療法可以真正讓早期癌症患者，實現醫學治癒，讓中晚期癌症患者在治療過程中，有較高的生活品質與治療成效。
諮詢專家
台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技研發室主持人林凱信教授 醫師
學經歷
台大醫學院 名譽教授
前台大醫院小兒部 主治醫師/小兒部血液腫瘤科主任
台灣海洋性貧血協會 榮譽理事長
曾任財團法人義大醫院 副院長
曾任中華民國血液及骨髓移植學會 理事長
台大醫學系畢業
醫療專長
幹細胞移植、血液腫瘤學、細胞療法、幹細胞儲存、先天性遺傳疾病
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