拿下口罩當心「同染2種病毒」症狀加乘生不如死！專家勸快打疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時染上2種病毒
儘管目前大家都因長期戴著口罩，接觸病菌的機率下降了，有如「保護傘」的概念，但毒理專家招名威教授在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》發文提醒大家，如今一旦拿下口罩，不光是成年人，連小朋友都還是要特別注意，當心會同時染上2種以上的病毒。
以下是染上病毒後可能發生的症狀：
流感病毒：聲音啞、發燒、上呼吸道感染、支氣管炎；
呼吸道融合病毒：咳嗽不停、上呼吸道感染、支氣管炎；
新冠病毒：感冒症狀、上呼吸道症狀；
腺病毒：咽喉腫痛發炎、腹痛、腹瀉；
腸病毒：發燒、腹痛、腹瀉、手足口症狀；
諾羅病毒：噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、頭痛、肌肉痛。
招名威稱，他周邊就有學生、朋友發生感染雙病毒這樣的疫情，像是同時感染新冠和諾羅、或是流感和諾羅，紛紛抱怨「十分痛苦」、「生不如死」、「根本睡在馬桶上。」
若要避免這種情況發生，招名威鼓勵大家快去接種疫苗，並適時的戴上口罩、勤洗手、適量使用酒精消毒，以減低病毒傳播的風險。
本文經 毒理專家招名威教授 臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》授權報導
延伸閱讀
痛風發作後的兩個月，心臟病或中風風險增加一倍！醫：炎症常為心臟病的誘因
雙親失和壓力暴增 17歲少女體重暴增20公斤卵巢宣布罷工