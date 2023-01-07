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拿下口罩當心「同染2種病毒」症狀加乘生不如死！專家勸快打疫苗

拿下口罩當心「同染2種病毒」症狀加乘生不如死！專家勸快打疫苗
拿下口罩當心「同染2種病毒」症狀加乘生不如死！專家勸快打疫苗

每日健康-每日都做得到的健康

目前台灣正處於冬季，許多病毒在寒冷的氣候更是特別活躍，且大家待在室內的時間加長，從而增加了生病者相互傳染的機會；毒理專家指出，同時染上2種病毒不是不可能，且症狀也是會加成上去、發病時更是讓人生不如死，他呼籲大家平日里要切記勤洗手、適時戴口罩並且盡快接種疫苗！

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特別是現在環境中的病毒種類既多又複雜，光是新冠病毒就有7種，此外還有流感、諾羅、腺病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒和肺炎鏈球菌，堪稱是史上之最。

同時染上2種病毒

儘管目前大家都因長期戴著口罩，接觸病菌的機率下降了，有如「保護傘」的概念，但毒理專家招名威教授在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》發文提醒大家，如今一旦拿下口罩，不光是成年人，連小朋友都還是要特別注意，當心會同時染上2種以上的病毒。

以下是染上病毒後可能發生的症狀：

流感病毒：聲音啞、發燒、上呼吸道感染、支氣管炎；

呼吸道融合病毒：咳嗽不停、上呼吸道感染、支氣管炎；

新冠病毒：感冒症狀、上呼吸道症狀；

腺病毒：咽喉腫痛發炎、腹痛、腹瀉；

腸病毒：發燒、腹痛、腹瀉、手足口症狀；

諾羅病毒：噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、頭痛、肌肉痛。

招名威稱，他周邊就有學生、朋友發生感染雙病毒這樣的疫情，像是同時感染新冠和諾羅、或是流感和諾羅，紛紛抱怨「十分痛苦」、「生不如死」、「根本睡在馬桶上。」

若要避免這種情況發生，招名威鼓勵大家快去接種疫苗，並適時的戴上口罩、勤洗手、適量使用酒精消毒，以減低病毒傳播的風險。

 

本文經 毒理專家招名威教授  臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》授權報導

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