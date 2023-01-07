近千人受惠！　今年健保給付「肝部分切除術」等17項達文西手術費

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維護達文西手術品質 制定相關規範健保署李伯璋署長指出，為維護達文西手術執行品質，將訂定執行醫師之專科別限制、要求醫師須經訓練並由特定學會認證後方可執行達文西手術。此外，也會規範醫療院所執行17項達文西手術，應於申報費用後2個月內上傳術後14天內是否發生不良事件、術中出血量等手術及療效資料，以利後續臨床實證追蹤評估。
達文西手術應用廣 設備耗材成本高致手術費用高達文西手術近年常用於泌尿科、消化外科、胸腔外科等科別臨床治療，惟健保署經醫療科技評估(HTA)，達文西手術因其設備購置、耗材及維修費用等成本，相較傳統手術昂貴，不符本土經濟效益，且部分項目療效及安全性證據尚不充足，健保署分別於106年1月及109年12月起，先行同意具安全及療效實證、執行醫師學習曲線純熟的「達文西根治性前列腺切除術」及「達文西機械手臂部分腎切除術」。
HTA評估安全及療效實證 多一種術式選擇而自110年起，台灣胸腔外科醫學會、台灣胰臟醫學會等多個醫學會陸續向健保署建議，「肝部分切除術」等17項達文西手術，經HTA評估具安全及療效實證，且實證資料亦顯示有助於減少手術時間及出血量，建議可參考前例，手術費比照胸（腹）腔鏡手術項目，由健保給付，並在醫療服務共同擬訂會議一致通過。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56362
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