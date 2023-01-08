從抗疫三年到重啟國門！中國今起實施防疫鬆綁8指引

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中國衛健委公布的防疫指引中修訂了8大內容，包括調整疾病名稱、明確指導原則、倡導疫苗接種和個人防護、加強監測預警、優化檢測策略、調整傳染源管理方式、優化重點環節防控、流行期間採取緊急防控措施。
指引內提到將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，並對感染者不再實行隔離措施，也不再追蹤密切接觸者、不劃定高低風險區；對新冠感染者實施「分級分類」收治要求，包含無症狀感染者、輕型病例可採取居家自我照護，其他病例則建議應及時到醫療機構就診。
另外，社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再進行「全員核酸篩查」。至於就診人員和住院患者、養老機構、社會福利機構等工作人員和被照護人員以及社區重症高風險人員等，將持續進行抗原或核酸檢測。
衛健委表示，未來中國的防疫原則將加強對重點人群、重點機構和行業、大型場所、農村地區的疫情防控工作，主要注重保護重點人群，降低聚集性疫情和重症風險。保障工作人員「兩點一線」和人員輪轉，確保社會正常運行。
指引中也提到，在疫情流行期間，當局仍會視病毒變異情況、疫情流行強度、醫療資源負荷和社會運轉情況進行綜合評估，適時依法採取臨時性的防控措施，減少人員聚集，降低人員流動，減輕感染者短時期劇增對社會運行和醫療資源等的衝擊。