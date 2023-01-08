剖腹產疤痕外孕難順產！臺大成功3例　不可能任務登國際期刊

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疤痕外孕是什麼？ 可以懷孕生產嗎？剖腹產疤痕外孕，指的是胚胎著床於先前剖腹產的疤痕，形成特殊的疤痕外孕。剖腹產後約有兩千分之一的機會會產生剖腹產疤痕外孕，施景中醫師指出，胚胎胎盤組織類似癌症細胞，喜歡找缺氧且有纖維母細胞的環境，剖腹產疤痕剛好可以提供這樣的環境，進而導致剖腹產疤痕外孕、植入性胎盤。
（圖片來源：臺大醫院提供）
剖腹產疤痕外孕若未能早期發現，快速成長的胚胎很有可能撐開剖腹產疤痕，導致子宮破裂大出血，國際上至今建議，剖腹產疤痕外孕應終止妊娠。
台大婦產部醫師戴怡芸指出，疤痕外孕容易造成子宮破裂合併植入性胎盤，併發產後大出血而需摘除子宮，根據國外資料，有60%會因植入性胎盤而切除子宮，若醫病共同決定繼續妊娠，後續需共同承擔風險。
疤痕外孕生產風險大 需跨專科合作、「王蟲縫法」此外，疤痕外孕有相當高的復發機率，像楊小姐數年前就曾因疤痕外孕而中止妊娠，然而隔年又再度發現疤痕外孕，醫師進行產前風險評估，告知其生產風險，依醫病共同決策，將決定權交由楊小姐。
在經過專業評估、完整諮詢後，楊小姐與先生決定承受大出血和摘除子宮的風險繼續懷孕，希望能產下平安健康的孩子。為了協助楊小姐平安生產，臺大醫院醫療團隊密集進行產檢，訂定多專科合作的生產計畫。
在楊小姐懷孕30週時，提早剖腹生產，以避免子宮破裂胎兒死亡。術中使用主動脈內球囊止血術，以及臺大婦產科施景中醫師研發的「王蟲縫法」減少出血，並成功保留子宮。
治療模式盼助疤痕外孕婦女 醫師籲勿濫用剖腹生產在新生兒科、心臟科、麻醉科、泌尿科等團隊跨專科合作下，楊小姐的女兒順利在2022年3月30日誕生於臺大醫院。此次的治療模式發表於婦產科頂級雜誌American Journal of Obstetrics and Gynecology，臺大醫院也希望這治療模式未來可作為剖腹產疤痕外孕的治療指引，幫助更多的剖腹產疤痕外孕婦女。
施景中醫師表示，從諮詢到生產過程中，不僅是楊小姐及其先生，整個醫療團隊壓力都相當的大，現在能看到楊小姐可愛的女兒其實相當不容易，在傳統文獻上，大家看到這可愛的孩子可能是要被「消失」的。
不過，施景中醫師也特別提醒，除了前置胎盤、子宮肌瘤切除術後子宮有疤痕等必須剖腹生產外，希望民眾不要濫用科技，剖腹產還是要保留到真的有醫療需要的時候才去使用，剖腹產疤痕外孕並不少見，盡量避免第一次剖腹生產，才能減少後續的併發症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56441
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