便當盒、塑膠袋易溶出毒物！　營養師「一個步驟」解決

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下三個狀況，哪一種會溶出較多的環境賀爾蒙？1.塑膠袋裝冰冷的食物
2.塑膠袋裝冰冷，但是酸的食物
3.塑膠袋裝熱且油多的食物
答案：又油又熱的食物！
例如塑膠袋裝羊肉湯、塑膠袋裝牛肉麵等。
【無所不在的環境賀爾蒙】「環境荷爾蒙environmental hormone」又稱為「內分泌干擾物」（Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs），這些人造的化學物質，存在環境中，透過食物、空氣或皮膚接觸進去到人體，因為『類似』人體內荷爾蒙的結構，所以會造成干擾，干擾是一連串的，是長久的。
現在很多疾病其實都跟環境賀爾蒙有關係，包括
1.胎兒：生長遲滯、早產出生體重不足。
2.嬰幼兒，兒童，青少年：發育成長遲滯、不正常性發育、性早熟。
3.成年人：乳癌、卵巢癌、子宮內膜癌症、前列腺癌、睪丸癌，甲狀腺癌、肺癌。不孕，多囊性卵巢症，早發性停經，腦下垂體及甲狀腺功能異常。
【怎麼預防環境賀爾蒙】一、避免接觸
1.吸入：空氣中的ＰＭ2.5，來自工廠的廢棄物、汽機車的排放氣體、不明物體的焚燒物質、拜拜燒香、二手菸、品質低劣的香氛或香水、空氣清新劑、殺蟲劑。
2.接觸：兒童玩具、化妝品、保養品、清潔用品、家俱、印刷品油墨、塑膠類用品例如：雨衣，地墊，溶劑。
3.食入：裝食物的容器、塑膠袋、鍋具、保鮮膜、免洗餐具上的材料、人工合成避孕藥或荷爾蒙補充療法、農藥。
二、促進代謝
1.排尿：多喝水促進排尿，建議量每日2500-3000cc或體重的30倍。
2.排汗：桑拿、遠紅外線儀促進排汗。
3.肝臟解毒：幫助環境賀爾蒙代謝食物
4.排便：攝取富含膳食纖維的食物。肝臟解毒後的毒素到了腸道需要纖維素的幫忙吸附排除。
三、多吃蔬菜
1.十字花科蔬菜：綠色花椰菜，苞子甘藍，芥蘭菜，芥菜，高麗菜，大白菜，小白菜，羽衣甘藍富含葡萄糖硫苷及吲哚，加強肝臟解毒功能。
2.大蒜：大蒜素跟硒，有助於肝臟排毒毒素。
3.薑黃：薑黃素是很強的抗發炎，抗氧化物，加強排毒功能。
4.綠茶：綠茶多酚跟兒茶素，幫助肝臟運作。
5.維生素Ｃ：芭樂，奇異果，柑橘類水果，富含維生素Ｃ促進肝臟解毒。
6.甜菜：富含植化素可以加強肝臟中解毒酵素及抗氧化酵素的活性。
7.酪梨：富含穀胱甘肽(glutathone)，幫助肝臟把脂溶性毒素轉變成水溶性。
原文出處：
https://www.facebook.com/mavisliaoDT/posts/556208276509497/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56352
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw