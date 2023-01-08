中國解封首日！機票訂單暴漲628% 北京、上海機場全擠爆
中國結束三年嚴格清零鎖國，在今（8）日正式實施取消入境核酸檢測和集中隔離等防疫措施，並恢復港澳人員正常往來，包含上海、廣州等機場迎來首批國際入境中國航班與大批出遊旅客，當天出入境機票的訂單量更是一口氣增長了628%，旅遊平台顯示甚至有民眾已經提早一年訂好「2024元旦」海外旅遊。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《財經網科技》、《香港01》等媒體報導，中國上月突宣布將於1/8解除入境隔離限制等措施，宣告3年來首度允許中國人民出入境免集中隔離。而今天正式開放邊境首日，旅遊平台數據就顯示出入境機票訂單量同比增長628%，其中「出境航班」占了52%比入境航班還多，而出境航班的目的地則涵蓋全球53個國家、100多個城市。
其中香港飛往中國的入境航班機票訂單量則上漲62%，經過千餘個封關的日子後，香港成為飛往中國的境外航班主要集中地，從香港出發的航班入境目的地多為上海、廣州、成都、武漢和南京。
首度解封當天北京首都機場、上海浦東機場也出現擁擠人潮，有網友在社群媒體上張貼機場各航班櫃檯大排長龍的照片，報導指出在北京機場T3航廈，光是頭等艙就幾乎每條登機通道都爆滿，更別說普通乘客的人潮，有遊客更直呼「已經幾年沒見過這種壯觀景象」。
目前中國的機場已不做任何防疫管制，因此有不少人沒戴口罩等著搭乘飛機，另外深圳、香港、澳門、珠海之間的船票也已經開放購買，「去哪兒網」旅遊平台數據顯示，自1月6日以來有關香港至深圳的船票每小時平均多被搜尋了五成以上。
海外旅遊業也呈現復甦態勢，旅遊平台指出已有許多旅客預訂入住20多天的海外飯店，包含新加坡、馬來西亞吉隆坡、柬埔寨金邊、義大利米蘭、泰國芭達雅、清邁等城市訂單也較過去增長較多，其中旅遊天數較長期者，有高達44%都選擇泰國。