先涼後暖！入夜全台有雨 這天大陸冷氣團來襲「探11度」
中央氣象局表示，隨著華南雲雨區東移，今（9）各地雲量增加，北部、東半部地區及中南部山區陸續會有降雨，越晚降雨機率越高，入夜後中南部平地亦有零星降雨的可能，外出活動建議攜帶雨具備用；另昨晚至今晨，台中已出現能見度不足200公尺的現象，提醒西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
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氣象局指出，今日溫度方面，各地夜晚清晨低溫約16至18度，白天氣溫略為下降，但高溫仍然有21至25度，感受較為舒適；週二、週三(10日、11日)華南雲雨區東移影響，同時東北季風稍增強，但是冷空氣不強，只有北台灣高溫略降到20度上下，其他地區變化不大，各地低溫大約在17、18度；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地大致為多雲，週二有零星飄雨的機率；週四至週六(12日至14日)東北季風減弱，臺灣附近逐漸轉吹東南風，各地氣溫逐日回升。
到了下週日(15日)，鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地天氣將有明顯轉變，氣溫明顯下降；北部及東半部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨；16日至18日大陸冷氣團影響，氣溫偏低，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：林莞茜）