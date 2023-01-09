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30秒內檢出顱內出血！　「AI偵測系統」爭取腦中風黃金治療期

30秒內檢出顱內出血！　「AI偵測系統」爭取腦中風黃金治療期
30秒內檢出顱內出血！　「AI偵測系統」爭取腦中風黃金治療期

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】年約69歲的胡先生，因嘔吐、腹瀉2次，至診所就醫並未改善，隔日開始有頭暈、咳嗽及覺得喘的症狀，至新竹臺大醫院生醫醫院竹北院區急診就診，急診醫師透過AI腦出血輔助偵測系統的協助，快速診斷胡先生腦幹處有約面積4公分的出血，立即聯絡神經外科醫師安排手術，術後一週轉出加護病房，並於術後三週症狀消失，恢復良好並離院回家復健休養。

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AI腦出血輔助偵測系統　30秒快速診斷

新竹臺大分院急診醫學部陳俊維醫師說明，AI腦出血輔助偵測系統，此系統可定位未打顯影劑的腦部電腦斷層影像（CT），在30秒內快速診斷出顱內出血（ICH），可協助急診醫師更快速地進行分類，發揮與急診檢傷分級相符的功效，讓醫師能及時、優先處置較為嚴重的病人。

把握黃金治療關鍵　減少急診停留時間

此外，急診醫師也能藉由參考AI腦出血輔助偵測系統意見輔助決策，減少漏診及誤診的機率，降低各科別會診及溝通的時間落差。影像醫學部陳信銘醫師指出，尤其中風、腦部損傷的病人，致殘、致死率較高，治療往往是與時間競賽，通過AI腦出血輔助偵測系統的協助，能第一時間有效減少腦出血病人在急診停留的時間，有效爭取黃金治療時間。

智慧醫療服務　降低報告耗時

該院影像醫學部梁博欽主任表示，新竹臺大分院致力精進多項前瞻技術方案，希冀藉以讓醫病雙方擁有更優良的照護體驗，如 AI輔助軟體的運用，加速了影像醫學部醫師完成報告撰打的時間，對比系統裝置前、後，門診頭部電腦斷層報告完成時間，從平均489分鐘減少至平均271分鐘，展現智慧醫療服務的完善及效率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56392

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