更年期後陰道乾澀、常漏尿？　「1療法」改善女性難言之隱

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更年期雌激素減少 使尿道內壁變薄台北慈濟醫院邱筱宸醫師指出，女性進入更年期後，卵巢功能衰退、女性荷爾蒙分泌減少，使得陰道內的皺摺減少，黏膜組織變得平薄且萎縮。而陰道壁表皮細胞因分泌物減少、陰道酸鹼值提高（正常值約PH3.6，停經後會上升至PH5~6），抵禦細菌能力下降，導致陰道容易感染和發炎。
此外，更年期雌激素減少也會造成尿道內壁變薄，患者在抬重物、咳嗽或大笑時，容易因腹壓增加使膀胱壓力大於括約肌關閉壓力導致漏尿。
低能量陰道雷射儀 調節免疫機能邱筱宸醫師分享，此次採用的是低能量陰道雷射儀，將雷射探頭放入陰道內，輸出功率能量較低的雷射，利用生物刺激作用（Biostimulation）來促進局部血液循環、調節細胞功能、調節免疫機能等等的生理變化來達到抗發炎、止痛、促進血液循環等治療目的。
▲將雷射探頭置入陰道，輸出功率能量較低的雷射。
而女性的尿道跟陰道相鄰，因此對尿道也會有支撐效果，1次療程僅需20分鐘的時間，過程無需麻醉，僅會出現輕微的溫熱感而且也不會產生傷口，是一種安全且能有效改善病患症狀、提升生活品質的新選擇。
改善陰道問題 提升生活品質邱筱宸醫師表示，一個完整的週期治療為3至6次，維持效果視患者嚴重度而定，若民眾有相關需求，可以向專業婦科醫師諮詢，經醫師專業評估以提供民眾最合適的治療方案。此外，產後婦女也容易出現上述困擾，建議可在產後6週尋求醫師協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56393
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