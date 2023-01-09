腎臟病列十大死因　健康照護靠團隊

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組織陣容堅強 腎臟照護團隊高雄醫學大學附設中和紀念醫院自2018至2022年連續5年榮獲該計畫的「醫學中心典範獎」外，另通過財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「腎臟病照護認證」，及美國臨床照護計畫認證（Clinical care program certification，簡稱CCPC）「慢性腎臟病照護」，創全國各醫學中心紀錄。
高醫副院長暨台灣腎臟醫學會榮譽理事長黃尚志教授說，國健署早在2003年底即與台灣腎臟醫學會共同推動「腎臟保健推廣機構」計劃，於高醫等全國5大醫學中心掛牌，開啟臺灣腎臟病防治的一頁。
腎臟病人求助 衛教師第一位黃尚志副院長長期照顧的一名腎臟病婦人，常以「唯一的樂趣是吸菸」理由，把醫師的勸告當耳邊風，病情時好時壞，後來幸運地獲得大愛捐贈的腎臟，她才醒悟腎臟得來不易，從此戒掉長年的菸癮，且回診常到醫院的器捐牆，對著大愛捐贈者表達敬意，更感謝照護團隊讓她喜獲重生，在社群網站貼文稱呼黃尚志醫師是「第二個爸爸」。
腎臟病人面對漫長的洗腎歲月，內心煎熬不言可喻。「不要怕，有我們陪伴著您。」這是高醫腎臟衛教師常鼓勵病人的話。衛教師蕭仕敏說，縱使COVID-19疫情期間，當收案病人確診時，很多病人的第一個動作不是打給1922，而是打給衛教師求助，衛教師會先穩定病人焦慮的情緒，協助病人做後續的醫療處置與照護提醒。
只要謹「腎」行事 就是太平「腎」事另名衛教師王淑麗印象深刻的是，有名中度智能障礙的20多歲青年，在腎臟科門診追蹤已10年，平時都是媽媽帶在身邊照顧。面對照護團隊關懷的媽媽終於卸下心房，含淚將壓抑已久的憂慮向衛教師坦白：｢感謝你們讓我跟孩子知道洗腎不是一件可怕的事，洗腎後還是可以過正常的生活」。
藥師及營養師在腎臟病照護團隊中也都扮演重要的角色，藥師張雅菁表示，藥師主要提供藥物諮詢、用藥整合及服藥配合度調查等服務。營養師則執行營養評估、確立營養問題、並給予適當營養計畫及建議等。「慢性腎臟病健康促進機構」一本初心，持續用心照顧病人，特別是針對三高、吸菸及長期服用止痛藥等高風險族群，總是不厭其煩地指導生活要謹「腎」行事，希望病人能過著太平「腎」事的日子，成為人生「腎」利組。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56463
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