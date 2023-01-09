2萬人狂讚！周湯豪給新鮮人14條建議 最後一點超中肯
剛辦完小巨蛋演唱會的周湯豪，演藝圈資歷精彩，身為星二代的他，因為有個星媽比莉，一出道就被寄予厚望，不過他不想靠顏值，想拚實力在演藝圈摸索，中間一度浮浮沉沉，才走出自己一條新的路，如今已是導演、製作人、歌手的全方位藝人，有網友希望他能給踏入社會的新鮮人一些建議，周湯豪洋洋灑灑列出14條叮嚀，立刻超過2萬人按讚、2千人分享，被粉絲瘋狂推薦。
記者江芷稜/綜合報導
周湯豪非常孝順、曾為照顧家人暫停演藝事業，他列出的第一條建議是「如果你的家人不用你操心照顧，是一種福氣」，其次是「藉口太多、理由太多、顧慮太多必定成不了大事」、「努力不一定會得到你認為同等的回報」、「你是可以被取代的」、「無論你多有遠見，多厭世，覺得多自命不凡，有想法，有idea是很簡單的事，有沒有能力實踐才是重點」、「同溫層：自high」，建議菜鳥們不要志得意滿。
再者，他勉勵新鮮人應該從基礎做起，不要好高騖遠，「不要老跟別人比較」、「如果你想闖出一片天，努力是基本，勇氣、堅持、毅力、執行力才是關鍵」、「訂好長期目標，短期目標回推這中間需要完成與學習的技能」、「想不平凡 就要做不平凡的事」、「多的是你不懂的事」、「你的想法其實並不重要」、「台上十分鐘 台下十年功，唯一能支撐你的就是練習，準備」。
而他強調最後一點是「真誠」，立刻釣出一串藍勾勾明星按讚，曾寶儀表示認同，附和「要對自己也對世界誠實」，李佩甄也說「真誠是基本」，網友稱讚他說得很對，尤其最後一項非常中肯，不只是給新鮮人的建議，也是所有社會人應該秉持的特性，真誠且謙虛，認為周湯豪很有想法。