Ozone曝夢想合作人選 黃文廷「點名韋禮安」卻被虧
從選秀節目《原子少年》出道的人氣男團Ozone，由6名成員周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞及李哲言組成，近日一起合體登上《明潮》1月號雜誌封面人物並接受專訪，他們除了分享近期發布的首張EP《Unicorn》之外，也暢談對自我的要求，以及追尋進步成長的想法，期許能在新的一年，會有新的作品、新的狀態，給所有的O.A.O. (官方粉絲名) 們看。
記者侯家瑜/綜合報導
Ozone去年12月底推出首張新作品《Unicorn》，從MV導演、拍攝團隊、攝影、妝髮到造型都找來韓國團隊為Ozone量身打造，全體甚至還飛往韓國拍攝與特訓，而全新舞蹈由BTS御用編舞團隊Kinjaz設計，難度也向上升級，隊長祖安提到這張EP裡面包含了快歌與慢歌，想讓大家看到多樣化的他們，而他自己很喜歡裡面的每一首歌，主題是Unicorn也就是獨角獸，象徵著正能量和夢幻驚奇的意義。
談到未來最想跟誰合作，6個大男孩紛紛說出自己心目中的理想人選，子翔搶先說到超想跟A-LIN合作，「她唱歌真的好好聽，歌聲非常的有穿透力，也很有故事。」哲言則是想與J-Sheon合作，理由是想看自己對方站在一起，畫面會有多好看，佳辰也吐露自己最大的夢想，就是跟最喜歡的歌手Machine Gun Kelly一起合作。
祖安大讚創作歌手同理，「我想跟同理哥合作，因為我們都跟他很合得來，感覺一起做新的音樂可以撞出新的火花。」煥鈞則喜歡日本的YOASOBI，而當文廷一說出：「我想跟禮安哥。」大家聽完忍不住虧他：「是大導演李安嗎？」文廷立刻回說：「是韋禮安啦，禮安哥，因為他唱歌非常好聽！」