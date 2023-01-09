直腸癌擔心肛門不保拒絕治療？如何安心切癌又保肛？

我是廣告 請繼續往下閱讀
直腸癌知多少？醫師帶你正確認識！
隨著生活習慣改變及飲食西化影響，我國大腸直腸癌的發生率正逐年增加。其中最大的危險因子就是年紀，一旦超過50歲以上，罹患機率就會大幅上升。和信治癌中心醫院大腸直腸外科陳建志醫師說明，大腸直腸癌的症狀常常和腫瘤的生長位置有關，以直腸癌來說，因為腫瘤靠近肛門口，可能會出現「裡急後重」、解血便等；當發現這些症狀普遍已是中晚期，因此鼓勵民眾定期篩檢才能達成早期發現的效益。
治療直腸癌得擔心肛門不保？TaTME手術來助攻！
陳建志醫師表示，以往如果直腸腫瘤生長的位置在距離肛門口5至7公分以內，就可能要進行肛門切除手術，並做永久性人工肛門，是影響患者治療意願的主因。所幸近年藥物治療及微創手術的進步，已將置換人工肛門比率大幅降低；即使是距離肛門口很近的直腸癌，也能透過不同藥物組合加上微創手術將腫瘤剷除，提升整體治癒率。
在直腸癌手術方面，全直腸繫膜切除術（TME）是中、低位直腸癌手術標準步驟，但可能受限於骨盆腔空間及器械等因素，無法達到安全切除距離。現在經肛門全直腸繫膜切除手術（TaTME），與原本的腹腔鏡微創手術結合，除腹部傷口外，也從肛門處裝設另一組腹腔鏡，藉由腹部端及肛門端進行手術，讓腫瘤能夠被看得更清楚，得到更足夠的腫瘤遠端切除安全距離，也增加病人保留肛門的機會，不再受限以往的公分數。
及早發現好處多！定期篩檢成關鍵！
最後，陳建志醫師呼籲，50歲以上民眾應定期接受糞便潛血篩檢以利早期發現，目前政府有補助50至74歲民眾每2年1次糞便潛血篩檢。雖然大腸直腸癌罹患人數逐年攀升，但是有將近一半是屬於0期或1期，透過合適治療，治癒率高達9成以上。此外，若是有相關家族病史或是上述提到之風險族群（飲食習慣不良、缺乏運動、BMI高等），則可與醫師討論是否需提早定期篩檢。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。