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工作忙三餐吃零食或餅乾果腹　他沒不舒服卻罹「三高、二害」

工作忙三餐吃零食或餅乾果腹　他沒不舒服卻罹「三高、二害」
工作忙三餐吃零食或餅乾果腹　他沒不舒服卻罹「三高、二害」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】李先生每天從早到晚的忙碌工作，幾乎都很晚下班，三餐多是隨手抓些零食或餅乾果腹，收到健檢報告時，發現好多紅字，細看血壓、血糖等檢驗數值都超標一點點，腰圍也過粗，但還好沒有感覺不舒服，就自我安慰「應該還好」！但真的是這樣嗎？

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「三高」、「二害」三項以上　當心「代謝症候群」！

國民健康署吳昭軍署長表示，三高（血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），以上的危險因子中若有三項以上，即是罹患代謝症候群，像李先生這樣腰圍過粗、血壓及血糖偏高，就符合代謝症候群的條件。一旦罹患代謝症候群會增加2-6倍糖尿病、心血管疾病的發生風險，唯有早期管理，才能預防後續慢性病的發生。

必須做好體重管理及腰圍控制，以預防代謝症候群的發生。

20-64歲民眾　4分之1患「代謝症候群」

依據國民健康署2017-2020年國民營養健康調查，20-64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，相當於4人當中就有1人罹患代謝症候群，男性的盛行率（30.4%）高於女性（19.7%）。20-64歲的民眾正是打拼事業的年紀，長期處於忙碌、三餐不定時又缺乏運動等不健康的生活型態，雖然沒有明顯的身體不適症狀，但更容易輕忽自我健康管理的重要性，所以平時

「代謝症候群防治計畫」　個人化的疾病管理

為幫助民眾做好代謝症候群管理，國民健康署結合中央健康保險署，自今（111）年7月1日起啟動「代謝症候群防治計畫」，針對20至64歲經健康檢查或就醫發現有代謝症候群的民眾，由診所醫師評估病人慢性病風險因子，進而依照個人化的疾病管理需求，提供飲食、運動、體重控制、戒菸戒檳、三高管理等健康指導，並由醫師和病人共同設定改善目標，定期追蹤與評估，幫助民眾建立正確的健康行為，做好個人的代謝症候群管理，及早投資健康，避免後續慢性病發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56394

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