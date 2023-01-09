中國旅客PCR最新結果曝！　國內疫情已在高原期？王必勝：這週是關鍵

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本土+16,902、死亡+40 新增3例兒童重症指揮中心表示，今日新增之16,902例本土病例，為7,757例男性、9,124例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
另外，新增3例兒童重症，1例為MIS-C個案，2例與肺炎或細支氣管炎相關，其中1例僅有7個月大，確診COVID-19並診斷有細支氣管炎，緊急插管收住加護病房，經治療後目前已拔管、移除呼吸器，病況穩定，仍在加護病房中。
今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有2例較年輕個案，皆為40多歲民眾，有慢性病史，不幸因感染相關的肺炎或心肺衰竭而過世。
境外+416、Omicron病例+134 未發現XBB.1.5指揮中心說明，今日新增416例境外移入個案中，為258例男性、158例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上。入境日期介於去年12月9日至今年1月8日。
指揮中心亦公布上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果，國內新增134例Omicron亞型變異株確定病例，47例本土個案，87例境外移入。不論境外移入或是本土仍以BA.5為主，不過羅一鈞指出，上週預估病例數會持續增加的BQ.1，這週只有2%，後續哪個變異株會成為下一波主流，這還有待觀察。
而目前民眾最關心的XBB.1.5新變異株，羅一鈞表示，XBB在本土已有一段時間沒有個案檢出，上週僅檢驗出一例XBB境外移入病例，基因定序結果為XBB.1，來自菲律賓，除此之外沒有其他相關案例，目前不論本土或境外皆未檢出XBB.1.5個案。
五分之一中國旅客PCR陽性 主要為BA.5、BF.7感染而1月1日起，中國入境來台旅客須進行唾液PCR採檢，王必勝表示，1月1日至7日，共採檢8259人，其中陽性有1571人，陽性率為19%，約有五分之一的旅客為確診者。
從1月1日至3日中國來台確診旅客之基因定序結果顯示，三分之二的確診旅客為BA.5，三分之一為BF.7，未發現新的變異株。羅一鈞提到，跟其他來源國相比，中國主要為BA.5、BF.7，其他來源國境外移入病例的病毒株比較多元，有包括BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB、BF.7。
他也呼籲民眾，盡快接種BA.5的次世代疫苗，來預防BA.5以及其他相關變異株的感染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56465
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