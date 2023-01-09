董仔需求量大「男友負荷不了」　奎丁床上裝屍體淒涼分手

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而外型火辣的奎丁，反而不熱衷性生活，奎丁說：「我長相看起來慾望很大，其實沒有，可以1個月發生1次，男友會規定幾天1次，我就會像屍體一樣，我在感情裡面不強勢，會想配合對方，就會像被硬要的感覺，最後就慢慢分手。」
奎丁說性事次數不是重點，重點是要天時地利人和，「所以我可以跟女生交往，我以前有跟女生交往過，我覺得女生扮成男生好可愛，像我們公司有帥T，看了有戀愛感。」比較喜歡男還女？奎丁說：「心靈上不分男女，身體上真的有差，女生嘴唇非常軟，親起來很舒服。」
無名正妹張香香飾演立志嫁入豪門的慾女，問她被有錢人追過嗎？她表示有：「對方就是會溫馨接送，然後有開玩笑的告白，可是我就拒絕了，不讓他有後續追求的機會。」至於自己拍攝最大的尺度可以到哪裡？張香香笑說：「可以裸背騎乘，正面就是不要露點就好了，像是三點不露若隱若現那種。」
康茵茵演個斤斤計較的女生，其實她個性少根筋，講話會很直，所以在揣摩角色時，想像以前大學住宿的室友，比如說室友有點潔癖，也不喜歡別人跟他借任何東西，對自己的東西佔有慾很強。而對於愛情的部分，角色人物防備心很重，比較不會隨意信任一個人，但她本人就很缺乏這種靈敏度。
黃琳媛飾演母胎單身的社會新鮮人，參考《流星花園》裡楊丞琳飾演的「小優」，古承頤演出有「女王病」的千金小姐，參考袁艾菲在《我們不能是朋友》演出的「韓可菲」，因為講話比較直接，對朋友也很仗義，算是護衛隊型的朋友。
許習德是「七仙女」中唯一的男生，「這次我在劇中演出的角色，是大家的好閨密，雖然個性心直口快，但卻刀子嘴豆腐心，其實大致上的性格和我真實中的性格很像，我自己本身也是女生朋友多於男生朋友，也很經常需要幫朋友們排憂解難。」