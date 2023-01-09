好天氣掰了！明雨彈炸3區 週日「斷崖式降溫」下探13度
今（9）日白天全台有感回暖，最高溫落在高雄月眉有攝氏28.5度，不過溫暖的好天氣只到今日，中央氣象局預估，明（10）日開始東北季風又將稍微增強，北部、東北部會稍微轉涼，低溫只剩攝氏17度左右，其他地區早晚也會偏涼，請民眾多加注意。另外由於水氣增多，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區也會有局部陣雨發生，其他地區則會有零星陣雨，民眾出門記得要攜帶雨具。預估下週日（1/15）確定將有一波強冷空氣南下，將有「斷崖式降溫」，北部、東半部地區最低溫來到攝氏14度，白天則只有20度左右；下週一（1/16）更是只剩攝氏13到14度，其他地區低溫約攝氏16到18度，感受明顯偏冷，請民眾務必注意保暖。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員張承傳表示，明天受東北季風與華南雲系雙重影響，各地氣溫變化不大，僅北部、東北部地區會稍微轉涼，明晨本島最低溫還有17度，雲林以北、宜蘭地區會稍微感受到涼意，南部、東半部地區則還有攝氏19到21度，早晚偏涼。週四一直到週六，受到風向轉為偏東風，全台明顯回暖，預估高溫也可來到攝氏25到26度。
張承傳表示，不過下週日會有一波明顯偏強的冷空氣南下，全台各地氣溫「直直落」，配合鋒面南下通過，北部、東半部地區雨勢會轉趨明顯，氣溫會從攝氏20度左右一路跌至攝氏14度；中南部稍微暖一點，下週日午後才會開始陸續轉涼。這波冷空氣預計會持續影響到下週一，北台灣低溫下探攝氏13到14度，其他地區低溫約攝氏16到18度；因水氣陸續移入，降雨熱區落在北部、東半部為主，其他地區則會有局部短暫雨。
氣象局預估，明日及下週一水氣偏多，若與低溫條件配合下，3000公尺以上高山地區有機會降雪，有興趣賞雪的民眾可多留意，但前往山區要留意積冰及路面溼滑危險。