大學生車禍顏面骨折、臉不對稱　「3D客製骨板」助恢復外貌

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顏面骨折以機車車禍占85%最高 3周內手術最佳基隆長庚醫院整形外科醫師陳志豪表示，根據長庚醫院外傷中心的統計，國內每年約有三百人因外傷導致顏面骨折至醫院接受手術治療，其中又以機車車禍佔85%最高。
一般顏面骨折建議在受傷後2-3個禮拜內手術，因為此時骨折處尚未癒合，可藉由附近穩定且正常的解剖位置當參考點，進行骨折的復位及固定手術，以達到恢復受傷前顏面外觀的效果。
內視鏡輔助修復 導航及術中影像系統定位陳志豪說明，為減少手術切口，達到微創美觀的目的，顏面骨折目前已可運用內視鏡輔助進行修復，依不同的骨折部位採取不同的隱藏式微小切口，不僅減少術中流血、縮小疤痕、也可避免術後頭皮發麻或顏面神經傷害，病患復原較快，住院日縮短，整體滿意度也大幅提升。
但對於複雜性的骨折，如粉碎性骨折或合併多處骨折，就增加了手術的困難。而隨著影像科技的突飛猛進，透過電腦輔助導航及術中影像系統，就能在手術中輔助定位，並能即時了解骨折復位是否在適當的位置，提升手術成功率，減少併發症的產生。
3D列印客製顏面金屬骨板 顱顏精準手術時代來臨陳志豪醫師進一步指出，近幾年3D列印技術已廣泛應用在醫學領域，基隆長庚醫院與陽明交通大學合作開發的新型顏面金屬骨板，利用3D列印技術，骨板同時具有輔助骨折復位與固定的功能，根據病患個別的需求，提供更為精確的重建效果。
該客製化顏面金屬骨板，重建病患受傷前的顏面形狀及對稱性，達成顱顏精準重建手術的目標，並已接連榮獲第十八屆國家新創獎學研新創及臨床新創的獎勵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56395
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