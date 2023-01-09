中醫骨傷科不只治跌打損傷！　「這些疾病」也能治療防惡化

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有別民俗療法 專業醫師對症下藥很多人對於中醫骨傷科的認識並不深，通常只侷限在一些刻版印象，像是跌打損傷找國術館找推拿師按摩，在用中草藥或狗皮膏藥敷貼等，但中醫骨傷科有別於坊間的民俗療法，而是專業醫師給民眾專業的治療及服務。
中醫骨傷科治療廣 防範病情惡化中醫傷科醫學會黃蕙棻理事長指出，事實上中醫骨傷科的治療範圍相當廣泛，大體可以分為傷筋、傷骨及骨病。簡單來說，只要是肢體有筋骨痠痛的症狀，或是因跌打損傷所導致的筋骨痠痛，都可以到中醫骨傷科求診。而一般常見的筋骨疾患，如脊椎側彎、五十肩、媽媽手、肩頸痠痛、椎間盤突出、腕隧道症候群等症疾病，也都可以透過傷科手法調整治療；而像退化型關節炎等退化症狀，也可以維持病情不再惡化。
中醫骨傷科施作內容、注意事項一次瞭解中醫骨傷科治療非常多元，包括筋骨整復推拿、針灸、薰洗、內服及外用藥等方法，內外俱治來辯證施治，解決患者因疾病所帶來的痛苦。黃蕙棻理事長說明相關內容及注意事項：
1.筋骨整復推拿： 傳統整復推拿是在人體體表的經絡、穴位或特定部位上施以一定的手法，可以紓解筋骨酸痛、消除疲勞。
2.針灸：可以藉由針刺穴位來處理相應臟腑及經絡之損傷。如病情需要，也會用到電針或艾灸來輔助增強療效。
3.薰洗：薰洗是將藥物薰蒸，用蒸氣噴向患處，來疏通經絡，以達到活血止痛的療效。
4.藥物：醫師會根據病患的病情，開立相關內服或外用藥物。外用藥有敷貼藥、擦藥、藥膏、藥洗等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56396
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