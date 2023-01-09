狗園收50條「國動無碼毯」一字排超狂！浪浪爽躺畫面新奇

外媒曾看衰台灣「前所未見的死亡率」　專家：用事實打臉臆測

外媒曾看衰台灣「前所未見的死亡率」　專家：用事實打臉臆測
外媒曾看衰台灣「前所未見的死亡率」　專家：用事實打臉臆測

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】新冠疫情衝擊全球，英國媒體曾報導台灣2022年面臨垂直感染軌跡，夏天引發前所未有的死亡率。此新聞被台灣疫苗推動協會票選為今年疫苗10大新聞第10名，秘書長呂俊毅表示，台灣防疫成功歸功政府、民間等多方配合，用事實打臉外媒預測。

我是廣告 請繼續往下閱讀

英媒：台灣面臨垂直感染軌跡的可怕前景

台灣疫苗推動協會透過全台上百位醫護、媒體、專家等票選，公布2022年疫苗10大新聞，其中第10名是「英媒認台灣正面臨垂直感染軌跡的可怕前景，恐在夏季前造成前所未有的死亡率」。

該文章是《每日電訊報》（The Daily Telegraph）於2022年5月7日發表，內文提到專家估台灣每天確診恐為20萬例、面對Omicron變異株束手無策、造成大量的死亡等。當時引起外界的關注與恐慌。

文章指出台灣面對Omicron變異株，沒有仿效中國，而是將目光投向韓國和新加坡，星韓2國成功地放寬防疫限制，同時維持較低的死亡率，僅少數人感染。台灣雖然想走這條路線，但疫苗接種率不甚理想，恐有一波嚴重的死亡。

呂俊毅：疫苗起作用＋全台配合防疫成功

對於票選出此新聞，呂俊毅表示，姑且不說外媒在唱衰台灣，而是提醒，且報導平實。他說明，台灣疫苗施打率其實跟日本、新加坡差不多，甚至比美國還高。台灣確實在Omicron來襲後面臨很大的衝擊，死亡率為0.17%，但仍是全球排名最低，「還有人一直在說台灣的死亡率是高於世界的國家，那這個真的是莫名其妙、居心叵測。」

呂俊毅強調，台灣防疫策略相當成功，用事實打臉外媒的臆測，主要關鍵在於疫苗施打成功、及時發揮作用，加上病毒往毒性較低方向演化，且台灣具有韌性的醫療系統，非常感謝政府指揮與民間配合，成就台灣防疫成果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56385

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中醫骨傷科不只治跌打損傷！　「這些疾病」也能治療防惡化

大學生車禍顏面骨折、臉不對稱　「3D客製骨板」助恢復外貌

中國旅客PCR最新結果曝！　國內疫情已在高原期？王必勝：這週是關鍵

工作忙三餐吃零食或餅乾果腹　他沒不舒服卻罹「三高、二害」

我是廣告 請繼續往下閱讀