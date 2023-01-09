外媒曾看衰台灣「前所未見的死亡率」　專家：用事實打臉臆測

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英媒：台灣面臨垂直感染軌跡的可怕前景台灣疫苗推動協會透過全台上百位醫護、媒體、專家等票選，公布2022年疫苗10大新聞，其中第10名是「英媒認台灣正面臨垂直感染軌跡的可怕前景，恐在夏季前造成前所未有的死亡率」。
該文章是《每日電訊報》（The Daily Telegraph）於2022年5月7日發表，內文提到專家估台灣每天確診恐為20萬例、面對Omicron變異株束手無策、造成大量的死亡等。當時引起外界的關注與恐慌。
文章指出台灣面對Omicron變異株，沒有仿效中國，而是將目光投向韓國和新加坡，星韓2國成功地放寬防疫限制，同時維持較低的死亡率，僅少數人感染。台灣雖然想走這條路線，但疫苗接種率不甚理想，恐有一波嚴重的死亡。
呂俊毅：疫苗起作用＋全台配合防疫成功對於票選出此新聞，呂俊毅表示，姑且不說外媒在唱衰台灣，而是提醒，且報導平實。他說明，台灣疫苗施打率其實跟日本、新加坡差不多，甚至比美國還高。台灣確實在Omicron來襲後面臨很大的衝擊，死亡率為0.17%，但仍是全球排名最低，「還有人一直在說台灣的死亡率是高於世界的國家，那這個真的是莫名其妙、居心叵測。」
呂俊毅強調，台灣防疫策略相當成功，用事實打臉外媒的臆測，主要關鍵在於疫苗施打成功、及時發揮作用，加上病毒往毒性較低方向演化，且台灣具有韌性的醫療系統，非常感謝政府指揮與民間配合，成就台灣防疫成果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56385
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