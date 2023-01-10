3地區有雨！明起各地氣溫逐日回升 再5天大陸冷氣團來襲
中央氣象局表示，今（10）日華南雲雨區持續東移，加上東北季風稍微增強，北台灣天氣稍轉涼，白天高溫在20度左右，其他地方較不受影響，高溫仍有22至26度、低溫變化不大，約17、18度；降雨主要以北部、東半部地區及中南部山區為主，這些地方出現局部短暫雨的機率高，至於中南部平地以多雲為主，少數地區偶有零星降雨。
編輯中心／綜合報導
氣象局說，明日清晨受東北季風影響，各地天氣較涼，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，降雨隨時間愈晚愈減少，其他地區為多雲；週四至週六(12日至14日)台灣附近轉吹偏南風，各地氣溫逐日回升，白天溫暖微熱；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；這段期間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，週五、週六霧或低雲的區域擴大至金門、馬祖，行車用路請留意路況，往返離島請留意航班資訊。
不過，到下週日(15日)天氣將有明顯轉變，氣象局說明，由於鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨；下週一(16日)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；高山有局部降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。（編輯：林莞茜）