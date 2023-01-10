2022年度字「肥、累、眠、澀、鬱」　你中哪一個？

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壓力造成的前三名 肥、累、眠「前三名的『肥、累、眠』，顯示現代社會的壓力問題」，知名健檢中心研發處處長林辰語表示，「由於現代人壓力大，生活作息不正常，再加上經常外食的關係，造成身體長期處於疲累狀態」。
壓力、毒素從生活的四面八方而來，包含外在的PM2.5、抽菸、環境污染、長新冠病毒等，以及內在的壓力、感染、基因、加工食品等，而現代人高達七成的外食頻率，近九成的民眾蔬果都攝取不足營養不均衡，讓身體免疫力下降，最後全身慢性發炎、慢性疲勞，常常覺得身體累、變胖、甚至睡不好！這就是壓力造成的小毛病肥、累、眠。
「澀」排第四因3C商品用眼過度？隨著3C產品的應用越來越普遍，現代人人手一支智慧型手機，低頭族每天看手機的時間越來越長，民眾使用手機的實際時間比自覺時間多五成，有高達38.3%的民眾每小時都要查看手機，因此眼睛「澀」的狀況明顯增加，從「澀」的排名演變，2013年排第7、2014年排第5、到2017年後蟬聯第4，似乎可以看出智慧型手機應用的普及演變對生活的影響。
建議民眾讓眼睛多休息、減少使用時間，並且讓孩子更晚開始用手機，避免造成將來高度近視。
「鬱」進排行榜受新冠疫情影響？這二年「鬱」首次排進前十，可能與新冠疫情發生的這三年有關，根據世界衛生組織（WHO）統計，COVID-19 大流行的第一年，全球焦慮和憂鬱的盛行率也大幅增加了25%，後疫情時代的心理健康問題後遺症真的不容小覷。
身體小毛病要及早評估 為自己爭取不生病的自由小毛病代表字，是創辦人曹純鏗根據健康管理機構累積25年預防醫學的經驗，分析超過170萬筆健檢資料庫歸納整理所得，並自2013年起將『身體小毛病』加入累績豐富的健檢經驗設計出獨特的「健康問卷」，列出二十幾項惱人的小毛病讓受檢者勾選。2022年剛好屆滿十年，針對這十年的對國人健康狀況的觀察並發表的調查結果。曹純鏗呼籲民眾不要輕忽身體的小毛病，及早評估微生理功能變化，給予適當調整為自己爭取不生病的自由。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56464
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