透析病友心衰不分年齡　定期心超才能顧腎又護心

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「傳統」與「非傳統」因子都可能導致心衰 透析病友應注意花蓮慈濟醫院腎臟內科徐邦治醫師指出，除了三高、抽菸、肥胖等傳統心血管疾病的危險因子外，透析病友也需注意「非傳統」的危險因子，包括：
- 貧血：腎臟另一個重要功能就是「製造紅血球生成素」，用來刺激骨髓製造紅血球，因此當腎臟功能衰退時，容易導致腎因性貧血現象，使心臟需要更用力收縮，將血打到其他器官、組織，進而引發心臟衰竭的發生；
- 高血磷症：磷離子主要靠腎臟代謝，一旦腎功能衰竭就無法正常代謝磷離子，過量的磷堆積在血液中就會造成高血磷，進而引起副甲狀腺機能亢進。另外，體內磷濃度如果太高，會與血液中鈣結合並沉積在體內，造成血管鈣化，血管鈣化會使得血管變硬，造成心臟冠狀動脈血流量變少，週邊組織血液灌流減少、增加心臟衰竭風險。
累、喘、腫症狀易混淆 建立定期心超檢查 及早發現心衰蹤影然而，大多數的透析病友對心臟衰竭的病識感較低，往往都是症狀變得嚴重，醫師查房或是被推進急診時，才被診斷出有心臟衰竭。再者，透析病友因為腎功能不好，無法順利排出水份，當水分堆積在腸胃道時，胃口就會不佳，長期下來營養不夠，另外，因透析過程脱除身上多餘水分，就會感到疲「累」；而水分堆積在下肢則會出現水「腫」，若是堆積到肺部產生肺積水或本身有貧血，則會有「喘」的現象，因此即便病友出現「累、喘、腫」症狀時，除了體內多餘的水分沒有順利排出外，也需考慮心臟疾病如心臟衰竭的可能。因此，徐邦治醫師呼籲，透析病友除了醫師透析門診評估、定期抽血、常規胸部X光片檢查外，對易有心血管疾病的透析病友，宜將心臟超音波檢查納入透析病友的檢查項目中，才能及早發現無症狀或非典型症狀的合併心衰的透析病友。
本衛教文章由台灣諾華協助刊登 (TW2301044777)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56430
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