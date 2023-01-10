過年守歲留意６大健康地雷，醫教簡單撇步安心過好年！

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張釗監醫師表示，民眾過年守歲，熬夜這行為本就會影響血壓，不過最常見的一大問題還是在久坐，不論是打麻將、追劇、玩撲克牌、打電動等等，這些活動往往從晚餐後更早之前就開始，一坐就是好幾個小時，將可能影響血液循環、血小板凝結、出現血栓、形成深度靜脈栓塞，甚至引起肺栓塞危害生命安全。
而久坐除了易增加靜脈血栓風險，也同是心腦血管疾病的風險因子，再加上過年時民眾也常會喝酒、大吃大喝，比日常更來的沒有口忌，影響血管健康、三高等慢性病族群容易控制不佳，被稱為第四高的痛風也容易因此發作。且此時通常也正是天氣較為寒冷的時候，溫差所帶來的影響，風險也將再繼續上升。
張釗監醫師表示，腦中風、心肌梗塞等急性心腦血管疾病，往往就是各項不起眼的因素不斷累積所引起，例如熬夜、天冷、大吃大喝又久坐打牌，突然自摸情緒高漲，進而心肌梗塞、心臟病發，這聽似只是個玩笑話，但確實是有可能發生的。而同樣需注意溫度變化的活動，也包括了到戶外抽菸、出門放煙火等，這些都是民眾需要特別留意的。
過年守歲也要顧身體健康，醫教簡單撇步安心過好年！
張釗監醫師提醒，民眾在過年守歲時務必穿著保暖，切勿輕忽低溫、溫度變化對身體健康帶來的影響。不管是何種活動也要記得時時補充水分，並且多起身活動，影集追完一集、牌打完一輪、電動打完一場、撲克牌打完一局就起身動一動，也可藉此時裝個水、上個廁所，避免一次玩到底，或想到的時候才起來動一下。而即便是過年過節，飲食也應盡量避免肆無忌憚的大吃大喝，守歲也盡量避免熬夜通宵，以免增加心腦血管疾病風險，或是讓原有的三高等慢性疾病失控。
過年天冷暖暖包留意低溫燙傷醫：同一處避免超過３０分鐘。
張釗監醫師也提醒，過年天冷雖要注意保暖，但保暖時也得留意低溫燙傷、慢性燙傷。暖暖包、熱水袋等暖身用具，雖然通常溫度不高，不會直接形成燙傷，但若身體同個位置長時間的烘熱，有如慢火烘烤一般，也就會形成慢性燙傷，出現水泡、腫脹、刺痛等。
這樣的情況容易發生在年長者、糖尿病的族群身上，因為皮膚感知能力較不敏感，特別是手腳，除了是最常取暖的部位，也是末梢血液循環較差、感知能力欠佳的地方，且也容易誤認為是疾病帶來的身體不適。
因此若是有用暖暖包、熱水袋等取暖，建議最好不斷地變換位置，並留意時間避免同處超過30分鐘，特別留意年長者、糖尿病患者。
養成良好的習慣，過年守歲慶祝時也持續注意身體保養、留意生活細節，如此一來更有助防範疾病找上門，歡慶過新春、迎新年！
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