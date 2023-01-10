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帶狀泡疹疫苗、HPV疫苗保護力提升　專家：可預防更多疾病

帶狀泡疹疫苗、HPV疫苗保護力提升　專家：可預防更多疾病
帶狀泡疹疫苗、HPV疫苗保護力提升　專家：可預防更多疾病

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台灣疫苗推動協會22日公布由全台上百位醫護人員票選2022年度最具影響力的疫苗十大新聞。秘書長呂俊毅對於2022年一整年的重大相關疫苗新聞進一步分析講解，其中非活性帶狀泡疹疫苗保護力達九成、新型HPV疫苗可以防頭頸癌與菜花，他表示，疫苗科技日新月異，將來會有更多安全有效的疫苗，可以預防更多的疾病。

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非活性帶狀泡疹疫苗在台上市　保護力達九成左右

疫苗十大新聞中的第五條為「非活性帶狀泡疹疫苗在台上市，保護力達九成左右」。在過去，水痘是一種非常常見的疾病，痊癒後隨著病毒留在體內，等到人老後免疫力下降，病毒又跑出來，表現出帶狀皰疹，彷彿在皮膚上畫一條蛇，引此又稱「皮蛇」。而且伴隨劇烈疼痛，許多老人家痛到受不了，只好吃大量的止痛藥，甚至吃到胃出血。

疾管署研究報告指出，台灣人得到帶狀疱疹的機率是32.2%。如今新型非活性帶狀泡疹疫苗在台上市，呂俊毅表示，已往就有活性解毒疫苗，現在非活性的效力更高，保護力從七成提升到九成，而且保護時間持久、也沒有安全疑慮，即使免疫力不全患者也可施打。

除了子宮頸疫苗，HPV疫苗也可以防頭頸癌、菜花

十大新聞的第七條「除了子宮頸疫苗，HPV疫苗也可以防頭頸癌、菜花」。HPV中文為人類乳突病毒，以往民眾最關注的是子宮頸癌。但事實上，不只女性子宮頸，甚至男性陰莖、肛門、頭頸部、口咽等部位，都可能發生癌症。

呂俊毅引述美國的經驗，從2004至2011有18%的年輕人施打HPV疫苗，發現口腔內HPV病毒感染減少88%，間接證實施打HPV疫苗可減少頭頸癌的威脅。因此，台灣也跟進授予HPV疫苗可以施打用以預防頭頸部癌症的這個適應症。

呂俊毅最後總結，以上兩則疫苗新聞都是與新疫苗的新適應症有關，「疫苗科技日新月異，在將來可能會有更多安全有效的疫苗，可以預防更多的疾病，那我們的生活品質會更高，壽命會更延長。」




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56387

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