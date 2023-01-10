日光取代鬧鐘喚醒！　高醫首創「1系統」改善睡眠障礙

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源自阿里山觀日出 研發「腦波驅動喚醒系統」這項創意研發，來自高醫神經部暨睡眠中心主任徐崇堯在阿里山看日出，有次他到阿里山渡假，行程滿檔睡眠不足，但隔天落地窗外的天空漸漸透光，環繞的森林四處蟲鳴鳥叫，一點也不覺得疲累，讓他想到或許人們應該回歸大自然的懷抱，早晨需要被喚醒的，不是鬧鐘，而是日出。
基於這個簡單的發想，由徐崇堯主任以跨域產學合作的模式，召集陽明交通大學電控工程研究所教授柯立偉及博鑫醫電兩大團隊，包括睡眠腦科學、穿戴式腦機介面、生理訊號分析、IoT物聯網以及智能環境控制等學術和科技專業人才，共同研發出「無線睡眠腦波驅動喚醒前後光照警覺度及平衡感健康促進系統」。
「光照喚醒」模擬日出 「醒後晨光」取代室內光源徐崇堯表示，此系統建立適合人體工學的照度和色溫，模擬日出時漸亮的「光照喚醒」，取代一般吵鬧式的「鬧鐘喚醒」，以及模擬日出後明亮的「醒後晨光」取代一般固定式的「室內光源」。再以學術研究的嚴謹態度，將研究成果發表在今年睡眠醫學頂尖的國際期刊《臨床睡眠醫學雜誌（Journal of Clinical Sleep Medicine）》上，佐證該團隊的研發裝置在判讀睡醒不同分期的精確度，以及光照設計改善警覺度和平衡感的潛能。
獲頒國家新創獎「創新醫護服務類」 研發促進睡眠品質目前「無線睡眠腦波驅動喚醒前後光照警覺度及平衡感健康促進系統」已在高醫睡眠中心完成臨床實驗，未來打算商品化，嘉惠更多睡眠障礙患者。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，這項研發成果能夠從眾多競爭對手中脫穎而出，榮獲「創新醫護服務類」之重要獎項，殊為不易，期許該項研發未來能普遍應用在居家環境、病房設施和長照機構，提供更精確、更有效的睡眠健康促進方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56398
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