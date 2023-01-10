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75歲B肝帶原嬤加入彰基追蹤方案　病毒量已清零

75歲B肝帶原嬤加入彰基追蹤方案　病毒量已清零
75歲B肝帶原嬤加入彰基追蹤方案　病毒量已清零

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】彰基醫學中心採用E化BC肝照護管理系統，並多管齊下追蹤BC肝患者，於 BC肝收案、腹部超音波檢查執行進步率、年度完整追蹤率成果卓然，110年獲健保署全國最高獎勵肯定。

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定期追蹤方案　才發現肝硬化

一位75歲的阿嬤，是B肝帶原患者，2014年加入追蹤方案並定期回診追蹤。2018年4月回診時，發現GPT指數雖然正常，但是肝癌指數卻高達207.03，遠超過正常值的9；因此，5月21日安排超音波檢查，發現已經肝硬化且有一顆1.5公分的早期肝腫瘤；7月4日安排RFA射頻燒灼術，順利將肝腫瘤移除，後續接受長期的B肝抗病毒藥物治療。

因為加入彰基的追蹤方案，阿婆不只早期發現肝腫瘤，而且從治療後到現在，追蹤病毒量皆為清零狀態。

守護肝炎患者　避免突然惡化

彰基消化系中心主任蘇培元醫師表示，台灣每年有7000人死於肝癌，其中有60%-70%是B型肝炎引起的、30-40%是C肝引起，因此2010年起健保署開始實施BC型肝炎個案追蹤方案，主要監測三項品質指標：收案率、腹部超音波檢查執行進步率、年度完整追蹤率。

彰基為守護BC肝炎患者，開發E化BC肝炎照護管理系統，簡化門診收案流程、提升個管收案追蹤效率與提高患者遵從醫囑性，收案後透過個案管理師持續追蹤，近年來大幅增加早期發現肝炎發作或早期腫瘤的比例，較一般未被收案者高出25.5%。

透過手機簡訊　提高回診意願

消化系中心個案管理師劉怡伶及楊媛淇指出，為了追蹤BC肝炎個案，開發智慧手機簡訊系統及彰基蘭醫師APP功能，幫助個案了解追蹤之重要性及提高追蹤意願，並於系統中註記提醒回診與檢查時間；自從採用多重管道輔助個案管理之後，許多個案得以早期發現肝炎發作或早期發現腫瘤，適時得到治療，減少一被發現就中期或晚期肝癌的機率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56400

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