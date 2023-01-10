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阿嬤飯後肚子發出「青蛙呱呱叫」　醫檢查發現：小腸漲成灌香腸！大腸癌2期了

阿嬤飯後肚子發出「青蛙呱呱叫」　醫檢查發現：小腸漲成灌香腸！大腸癌2期了
阿嬤飯後肚子發出「青蛙呱呱叫」　醫檢查發現：小腸漲成灌香腸！大腸癌2期了

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一名60歲的阿嬤近日在吃完東西後，肚子總是會「呱呱叫」，經醫生檢查後發現小腸竟已漲成「灌香腸」，做了大腸鏡才驚覺原來是右側大腸長了一顆惡性腫瘤，確診為大腸癌第2期。

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外科醫生提醒，有時候肚子會發出一些咕咕的聲響，這是腸蠕動的聲音，但如果是長時間發出奇怪的聲音，就必須要提高警訊！

示意圖/Storyblocks
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外科醫師陳榮堅在健康網站《陳榮堅醫師 健康--源起》分享案例，這名女病患近期一兩個月內，發現自己的腸鳴聲變得比較大聲，甚至連在一旁的孫女聽到都說「阿嬤妳肚子裡面有裝青蛙嗎？」起初她是先到住所附近的診所檢查，當時醫生認為只是一般的腸鳴，初步診斷為消化不良，於是開了一些藥並建議她買益生菌來吃；但是肚子裡的那隻「青蛙」好像住久習慣了、越叫越大聲，腸鳴的症狀不但沒有改善，甚至吃完東西後的一兩個小時，還會突然發出很大聲「呱呱呱」的聲音。

於是阿嬤到門診來檢查，結果一照X光醫生就發現很不對勁，因為她的小腸非常脹，脹到有點像是灌香腸，裡面灌滿了空氣，而大腸則是都沒有氣體。陳榮堅解釋，這表示病患的小腸跟大腸中間有長東西，才會讓小腸脹起來，而大腸都沒有氣體。後來進行電腦斷層和大腸鏡檢查，發現她右側的大腸長了一個5公分惡性腫瘤，確診為大腸癌第2期。

為什麼大腸癌會造成肚子發出青蛙叫聲？

陳榮堅說明，這是因為大腸癌造成管腔變窄，導致消化液與空氣難以通過，若是持續在腸道攪動，再突然一下子通過，就會發出一個很大的聲音，當腸道是半阻塞的情況時，就容易會發出這種聲音，所以提醒大家，肚子如果發出奇怪的聲響時要多加注意。

 

本文經 外科醫師陳榮堅 健康網站《陳榮堅醫師 健康--源起》授權報導

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